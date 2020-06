OnePlus Z? No, OnePlus Nord! Il post dell’azienda rivela il nome del nuovo telefono

Colpo di scena in casa OnePlus. Quando tutti gli indizi sembravano confermare la scelta di OnePlus Z come nome del nuovo telefono dell’azienda con sede a Shenzhen, ecco che viene praticamente annunciata l’altra opzione.

Ebbene sì, il prossimo smartphone di OnePlus si chiamerà OnePlus Nord. E’ stata la stessa società cinese a pubblicare nella giornata di mercoledì un’immagine sul suo account Instagram appena creato, dove veniva indicato il nome “Nord”. Il nuovo sviluppo arriva il giorno successivo in cui OnePlus ha confermato il lancio del nuovo smartphone, indicando il mese di luglio come periodo per la “release” tramite un’immagine che mostra un codice Morse che si traduce nel testo “Luglio”.

Il post di Instagram, che è stato successivamente eliminato e sostituito, è stato condiviso da alcuni utenti di Twitter. Nel post campeggiava l’immagine che mostra il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, dietro un invito che mostra chiaramente il nome “Nord”. L’immagine mostra anche una scheda con un testo che dice “Ecco i primi 100”. Ciò suggerisce che OnePlus potrebbe offrire qualcosa di speciale ai primi 100 acquirenti del nuovo smartphone.

Il recente post dell’azienda asiatica conteneva anche altre tre immagini che non forniscono ulteriori dettagli sul nuovo smartphone. Il co-fondatore e CEO Pete Lau ha anche rivelato attraverso un post sul forum che la società ha intenzione di lanciare la sua nuova linea di smartphone a prezzi accessibili prima in India e in Europa. Stando a quanto emerso in molti “leak”, il lancio del nuovo device di OnePlus è previsto per il 10 luglio, anche se dall’azienda non sono ancora giunte conferme sulla data precisa.

Il famoso tipster Max J era stato il primo a suggerire su Twitter che il nuovo smartphone di OnePlus si sarebbe chiamato OnePlus Nord, quando tutti erano praticamente orientati su OnePlus Z.

Fonte Gadgets360