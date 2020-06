OnePlus Z/Nord avrà la ricarica rapida a 30W e (forse) lo stesso prezzo di OnePlus One

Negli ultimi mesi si è parlato molto del prossimo telefono di OnePlus, non solo in termini di specifiche e design. Si è fatto un gran parlare anche del nome scelto dall’azienda con sede a Shenzhen: c’è chi conferma OnePlus Z, chi invece è convinto che si chiamerà OnePlus Nord.

Molto probabilmente il lancio del nuovo prodotto avverrà il 10 luglio. Nel frattempo, il sito TUV Rheinland ha pubblicato i dettagli riguardanti la ricarica rapida del nuovo device di OnePlus. Una certificazione TUV Rheinland sta a significare che il telefono non creerà alcun problema alla vista, grazie alla bassa emissione di luce blu.

Il numero di modello di OnePlus Z/Nord individuato sul portale è AC2003. In questo elenco, individuato per la prima volta da MySmartPrice, il telefono si mostra con una velocità di ricarica di 5 V / 6 A che si traduce in un supporto di ricarica rapida da 30 W. A parte questo interessante dettaglio, la lista rivela poco altro.

Ci ha pensato il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ad aggiungere qualche informazione in più sull’atteso nuovo telefono. Pei ha rilanciato un vecchio tweet di OnePlus, risalente al 2014 e riguardante il primo top di gamma dell’azienda, OnePlus One. Il suo retweet riporta la didascalia “È passato un pò di tempo'”, quasi a voler suggerire la possibilità del lancio a breve di un nuovo telefono dello stesso calibro di OnePlus One.

Il tweet di Carl Pei lascia immaginare che il dispositivo si inserisca nello stesso segmento di prezzo di OnePlus One, che venne lanciato sul mercato a 299 dollari (circa 267 euro). Non resta che attendere qualche comunicazione ufficiale da parte della società con sede a Shenzhen, specialmente in merito alla data di lancio del prodotto, che dovrebbe arrivare con una fotocamera principale da 64 megapixel, un processore Qualcomm Snapdragon 765 e una batteria da 4.300 mAh che supporterà la ricarica da 30 W.

Fonte Gadgets360