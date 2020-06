OnePlus Z compare su Geekbench: il processore è quasi certamente Snapdragon 765G

Le voci su un telefono OnePlus più economico, rispetto a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, fanno il giro del Web già da qualche tempo. In un primo momento sembrava addirittura che questo smartphone potesse essere presentato proprio assieme a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: ipotesi che poi non ha trovato conferma.

Tuttavia, nelle ultime ore è comparso un misterioso dispositivo OnePlus con il numero di modello “AC2003” sul noto portale di benchmark Geekbench. Molto probabilmente il device in questione è proprio OnePlus Z, anche se la società di Shenzhen non ha ancora rivelato il nome di questo telefono.

Nell’elenco Geekbench viene mostrato un punteggio di 612 e 1.955 rispettivamente per i test single-core e multi-core, come riportato da WinFuture. I punteggi sono stati pubblicati il ​​1 giugno e mostrano il misterioso telefono OnePlus con Android 10 come sistema operativo e un processore Qualcomm octa-core con clock a 1,8 GHz e 12 GB di RAM. Il nome in codice per la scheda madre è anche menzionato come “lito”, lo stesso nome che è stato individuato in un elenco Geekbench del prossimo Oppo Reno 4, come riportato da Mysmartprice. L’Oppo Reno 4 dovrebbe essere alimentato con un processore Snapdragon 765G, il che lascia pensare che si tratti dello stesso processore che equipaggerà il presunto OnePlus Z.

I 12 GB di RAM indicano che si tratta di un modello di fascia alta. Tuttavia, in una recente intervista con Fast Company, il co-fondatore di OnePlus, Pete Lau, ha suggerito che la società cinese sta cercando di introdurre un prodotto più “economico”: potrebbe trattarsi anche di qualche modello di OnePlus Z con minore capacità RAM.

OnePlus Z dovrebbe essere ufficializzato a luglio, anche se non sono da escludere rinvii per la pandemia di coronavirus ancora in corso. Nelle prossime settimane l’azienda con sede a Shenzhen dovrebbe comunicare qualche dettaglio più concreto a riguardo.

Fonte Gadgets360