OnePlus Z (o Nord 5G) avrà più fotocamere di OnePlus 8? Spunta un quarto sensore

Le indiscrezioni delle ultime settimane si stanno concentrando soprattutto su quale sarà il nome del “successore spirituale” di OnePlus X. In occasione del lancio di OnePlus 8 e 8 Pro si vociferava di un terzo telefono, ovvero OnePlus 8 Lite, ma la voce si è rivelata poi falsa.

Sarebbe meglio dire “parzialmente” falsa, perchè il telefono esiste. Solo che non si chiamerà così, e probabilmente nemmeno OnePlus Z: stando agli ultimi rumors potrebbe essere commercializzato come OnePlus Nord 5G, ma è tutto ancora da confermare.

Anche il chipset su cui si basa il dispositivo potrebbe essere cambiato. Inizialmente, si pensava che il nuovo smartphone dell’azienda di Shenzhen sarebbe stato uno dei primi telefoni con MediaTek Dimensity 1000, ma una recente pubblicazione del noto portale di benchmark Geekbench suggerisce che la scelta di OnePlus è caduta sul Qualcomm Snapdragon 765G.

Le indiscrezioni riferivano anche che il dispositivo sarebbe arrivato sul mercato con tre fotocamere posteriori. Tuttavia, un post di Max J di All About Samsung rivela che il nuovo device di OnePlus non avrà tre cam sul retro, ma ben quattro.

Oltre al sensore principale da 48 MP, al grandangolare da 16 MP e un sensore di profondità da 2 MP – esattamente come OnePlus 8 – OnePlus Z (o Nord, ndr) dovrebbe avere anche una fotocamera zoom dedicata o una fotocamera 3D ToF come quarto sensore. Quindi OnePlus avrebbe scelto di dotare OnePlus 8 di meno fotocamere del dispositivo successivo? Un’ipotesi non così “pazza”, ma nemmeno troppo credibile.

Il “misterioso” smartphone della società cinese dovrebbe avere anche 12 GB di RAM e un pannello SUPER AMOLED da 6,56 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È prevista anche una batteria da 4.300 mAh con tanto di ricarica rapida da 30 W. Non ci sono notizie concrete nemmeno sui prezzi: c’è chi sostiene che il nuovo telefono costerà sui 330 dollari (293 euro) mentre altre fonti riportano un prezzo vicino ai 500 dollari (444 euro).

