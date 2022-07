OnePlus come Xiaomi: Nord potrebbe diventare un marchio indipendente

OnePlus ha lanciato il marchio Nord nel 2020, rilasciando sul mercato il telefono di fascia media OnePlus Nord. Da allora abbiamo visto come il marchio Nord sia riuscito ad essere molto presente sul mercato con una varietà di proposte di fascia bassa e media. Nelle scorse ore, un nuovo report ha suggerito che OnePlus avrebbe in mente un’altra idea per il marchio.

Il sito The Mobile Indian riferisce infatti che la società con sede a Shenzhen starebbe pensando di rendere Nord un marchio indipendente o un sottomarchio, un po’ come ha fatto Xiaomi con Poco. Il portale afferma inoltre che Nord verrebbe trattato come un marchio separato ma comunque collegato alla casa madre.

Cosa significherebbe allora un sottomarchio Nord o una società indipendente dal punto di vista del consumatore? Secondo The Mobile Indian questa mossa favorirebbe una presenza offline significativa e un ampliamento del catalogo di prodotti, che andrebbe così ad includere TV, fitness tracker, smartwatch, cinturini Bluetooth, power bank e altro ancora.

Sempre il sito afferma inoltre che i telefoni Nord si espanderebbero anche a segmenti di prezzo sia leggermente più alti che poco più bassi: il portale riferisce di un possibile nuovo “budget flaghsip” di Nord, ma anche di un altro smartphone dal prezzo molto conveniente. Viene inoltre affermato che i nuovi telefoni Nord dovrebbero ottenere una nuova interfaccia utente su Oxygen OS.

Come accennato, la presunta strategia di OnePlus ricorda molto quella di Xiaomi, che ha voluto rendere Poco un marchio indipendente. Poco utilizza ancora i design Xiaomi per alcuni dei suoi telefoni, ma aggiunge il Poco Launcher nella MIUI e introduce di tanto in tanto delle interessanti modifiche in termini di design. Anche il marchio affiliato a Xiaomi ha cominciato a produrre anche altri dispositivi oltre agli smartphone, come ad esempio smartwatch e auricolari.

Fonte Android Authority