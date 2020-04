OnePlus annuncia la Warp Charge 30 Wireless: sarà presente sui telefoni OnePlus 8

OnePlus ha annunciato la Warp Charge 30 Wireless come tecnologia di ricarica wireless realizzata in proprio prima del lancio della serie OnePlus 8. Stando a quanto assicurato dalla società con sede a Shenzhen, la nuova tecnologia consentirà ad un dispositivo compatibile di ricaricarsi dall’1% al 50% in mezz’ora. Molto probabilmente la nuova tecnologia di ricarica wireless garantirà fino a 30 W di potenza di picco, superiore a quanto si vede solitamente su un iPhone o un top di gamma di Samsung.

Nelle ultime ore è emerso che OnePlus 8 Pro avrà certamente la Warp Charge 30 Wireless, e la probabilità che la tecnologia di ricarica sia presente anche sulla variante “base” della nuova serie dell’azienda cinese è piuttosto alta.

In un post sul proprio forum, OnePlus ha illustrato in dettaglio la sua tecnologia Warp Charge 30 Wireless e ha permesso agli utenti di dare un’occhiata al suo primo caricabatterie wireless. La società ha sviluppato la sua architettura di ricarica utilizzando soprattutto un chip personalizzato che consente la comunicazione in tempo reale tra il caricabatterie wireless e il telefono. Questo chip va ad assistere l’architettura personalizzata nel controllo della corrente e della tensione del caricatore.

Inoltre, OnePlus ha costruito pompe di carica isolate che si trovano all’interno del telefono per ridurre al minimo la quantità di energia convertita in calore e garantire un’efficienza di carica del 97%. Le pompe aiutano anche “a mantenere una carica stabile e a proteggere il telefono” durante la ricarica in modalità wireless.

In un’intervista rilasciata al sito The Verge, il CEO di OnePlus Pete Lau ha rivelato che il caricabatterie OnePlus Warp Charge 30 Wireless includerà un ventilatore che consentirà al dispositivo di non surriscaldarsi. OnePlus ha già in programma un evento per il 14 aprile dove verranno svelati i telefoni della nuova serie OnePlus 8 assieme al nuovo caricabatterie wireless.

Fonte Gadgets360