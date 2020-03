OnePlus, svelata un’opzione che estenderebbe la Dark Mode a molte app

OnePlus sembra stia ragionando su una nuova opzione che “forzerebbe” la modalità oscura su alcune app che non supportano nativamente la Dark Mode a livello di sistema.

Stando a quanto emerso sul web, sembra che la nuova opzione sia stata inserita nell’aggiornamento OxygenOS Open Beta 11 rilasciato per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Tuttavia, l’opzione della “modalità oscura forzata” non è attualmente disponibile nemmeno per i beta tester, e la si ritrova solo in alcune stringhe di codice.

I membri del celebre forum di sviluppatori XDA sono stati in grado di far emergere l’opzione della modalità oscura forzata nel pannello Impostazioni dell’ultima versione di OnePlus OxygenOS Open Beta. L’opzione è intitolata “Abilita tonalità scura in più app” ed è disponibile insieme alla modalità scura a livello di sistema. Al momento non si conoscono le app che saranno supportate dalla nuova opzione.

“Le app che non supportano il tema scuro vengono visualizzate anche come tonalità scura. Alcune app potrebbero non funzionare come previsto, puoi disabilitarle nell’elenco seguente “, si legge nella descrizione presente nella schermata che mostra la nuova opzione.

Le nuove funzionalità dei produttori di apparecchiature originali (OEM) vengono spesso testate attraverso le versioni beta. Tuttavia, non è certo che tali funzionalità diventino poi effettivamente disponibili al pubblico. Lo stesso discorso vale per questa nuova opzione dell’azienda con sede a Shenzhen, che potrebbe anche non diventare mai “concreta”.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, Google ha introdotto la Dark Mode a livello di sistema sui dispositivi mobili attraverso il rilascio di Android 10, che è cominciato nel settembre dello scorso anno. Diverse app, tra cui anche WhatsApp, si sono dotati della modalità oscura, pensata soprattutto per ridurre l’affaticamento degli occhi in ambienti con scarsa illuminazione.

Fonte Gadgets360