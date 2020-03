OnePlus, ufficiale il nuovo logo dell’azienda: “Abbiamo rinnovato l’identità visiva”

Dopo averlo praticamente annunciato nei giorni scorsi, OnePlus ha appena ufficializzato il suo nuovo logo accanto a una “rinnovata identità visiva” del marchio, che presenta colori più luminosi e design più semplici.

Come emerge nel dettaglio in un post pubblicato sul blog, il più grande cambiamento introdotto dalla società con sede a Shenzhen riguarda soprattutto il testo “OnePlus” nel logo, che abbandona il suo solido sfondo andando invece ad utilizzare un carattere più spesso. C’è anche una sottile modifica all’icona che ora ha “qualche curva” sul numero 1, in modo tale da renderlo “immediatamente riconoscibile”.

Le modifiche introdotte dall’azienda cinese hanno quindi l’obiettivo di creare un’associazione più chiara tra il logo e il marchio migliorando la leggibilità e la visibilità. Per raggiungere questo scopo, è stato aumentato lo spessore del logo ed è stato aumentato anche il segno più per renderlo una parte più rilevante del logo in omaggio alla “community”, che viene considerata “un’estensione della famiglia OnePlus”. Inoltre, la società ha rimosso la scatola solida dietro la parola “OnePlus” e reso coerente il peso dell’intero logo per migliorare l’equilibrio generale.

OnePlus ha anche modificato il suo carattere tipografico e, a sua volta, l’aspetto del suo slogan “Never Settle”. Anche il font OnePlus Slate viene rinnovato in coerenza con l’intero “restyling” del logo. L’azienda ha precisato che la ricerca si è concentrata su un carattere altamente funzionale, ma versatile, e di conseguenza leggibile per testi lunghi, ma perfetto anche per il logo.

Un altro cambiamento in questo rinnovamento è quello che riguarda i colori utilizzati da OnePlus. L’utente avrà ancora a fare con i “classici” neri, bianchi e rossi nel materiale promozionale dell’azienda, ma ci si accorgerà facilmente dell’aggiunta di un colore blu e anche di alcune tonalità di grigio.

Fonte 9to5Google