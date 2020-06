Le nuove OnePlus TV? Saranno più sottili degli smartphone OnePlus 8

Pete Lau, CEO di OnePlus, ha rivelato che i prossimi modelli di OnePlus TV si concentreranno su due pilastri chiave: design ed esperienza utente.

In un’intervista rilasciata ad Android Central, Lau ha affermato che l’imminente smart TV arriverà con un corpo ultrasottile da 6,9 mm (con un rapporto schermo-corpo del 95%, ndr), addirittura più sottile della serie di telefoni top di gamma OnePlus 8 recentemente lanciata sul mercato dalla società con sede a Shenzhen.

Lau ha aggiunto che i diffusori hanno una disposizione acustica innovativa con rotazione di 90 gradi. Ciò ha permesso all’azienda asiatica di montare due grandi altoparlanti full-range sulla smart TV, ed è questo che ha permesso di avere “bassi più profondi del 50%”. Pete Lau ha poi sottolineato che l’imminente smart TV sfoggia un motivo in fibra di carbonio sul retro, piuttosto simile alla serie OnePlus TV Q1 lanciata lo scorso anno.

“La creazione della parte posteriore unica in fibra di carbonio per i nuovi televisori OnePlus è un ottimo esempio dell’attenzione che diamo ai piccoli dettagli che compongono un tutto, garantendo una qualità premium”, ha dichiarato il CEO di OnePlus ad Android Central.

Per quanto riguarda l’esperienza utente, Lau non ha evidenziato alcuna funzionalità specifica, sebbene abbia affermato che l’obiettivo della società cinese era “stabilire un certo standard” per i prodotti di smart TV. In un tweet della scorsa settimana, era stato proprio Lau a rivelare che OnePlus TV avrebbe avuto il supporto a Cinematic Display e Dolby Vision, con l’app Netflix precaricata.

All’inizio di giugno, Lau aveva svelato che le nuove TV di OnePlus sarebbero state dotate di un “motore Gamma innovativo” e di una copertura del 93% della gamma di colori DCI-P3. Secondo quanto riferito, la nuova smart TV di OnePlus sarà rilasciata in due varianti: una da 32 pollici (numero di modello 32HA0A00) e l’altra da 43 pollici (numero di modello 43FA0A00).

Fonte Gadgets360