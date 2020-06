OnePlus TV, i prossimi modelli saranno più economici: svelate le prime caratteristiche

Dopo il lancio di un modello top di gamma lo scorso anno, OnePlus ha lavorato su un nuovo set di modelli Android TV da lanciare sul mercato ad un prezzo più basso. Nell’ultimo teaser ufficiale, OnePlus riferisce alcune specifiche dei prossimi televisori, soffermandosi in particolare sulla gamma di colori DCI-P3.

In un post pubblicato sul proprio forum, la società con sede a Shenzhen parla proprio del supporto alla tecnologia proprietaria Cinematic Display. Il precedente modello di fascia alta si distingueva per l’eccellente qualità della visualizzazione, ma come fare se si vuole proporre un modello più economico?

Per fornire un servizio migliore ai contenuti HDR, OnePlus afferma che le sue nuove TV utilizzeranno la gamma di colori DCI-P3, gestendo il 93% di copertura dello spettro dei colori, un quantitativo davvero molto elevato. Nell’era del video HDR, lo standard DCI-P3 più ampio è diventata la prima scelta dei creatori di contenuti, che lo prediligono per il suo colore più “pieno”.

Ma non è tutto, perchè la società asiatica garantirà anche il supporto alla Gamma Engine per le prossime OnePlus TV, che assicura un netto miglioramento dal punto di vista dell’elaborazione, della risoluzione, del contrasto dinamico e anche della riduzione del rumore.

Infine, Pete Lau su Twitter si sofferma anche sul MEMC, ovvero sul “motion estimation, motion compensation”, che il CEO di OnePlus cerca di spiegare nel post: “Abbiamo creato un chip MEMC personalizzato che può spingere un normale video da 30 fps fino a 120, in modo che qualsiasi video ottenga il massimo vantaggio dal nostro display fluido da 120Hz”.

OnePlus presenterà la sua nuova linea di TV Android il 2 luglio, anche se in un primo momento assisteremo ad un lancio limitato solo in alcuni mercati. Con il passare delle settimane, le nuove TV dell’azienda cinese dovrebbero arrivare un pò dappertutto (ci auguriamo anche qui da noi).

Fonte 9to5Google