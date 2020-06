OnePlus TV, l’azienda conferma che i modelli saranno tre. Svelati anche i prezzi

I dettagli riguardanti le prossime TV di OnePlus cominciano a diventare sempre più concreti. E’ stata la stessa società con sede a Shenzhen a svelare i prezzi dei suoi prossimi prodotti, confermando anche che verranno lanciati sul mercato tre modelli.

In un tweet, l’azienda cinese ha condiviso che il prezzo di partenza per i prossimi modelli TV. Il prodotto da 32 pollici costerà tra le 10.999 e 19.999 rupie (circa 235 euro), mentre la TV da 43″ avrà un prezzo massimo di 29.999 rupie (all’incirca 355 euro). Infine, il modello che costerà al massimo 49.999 rupie (corrispondenti a 590 euro) sarà presumibilmente una TV da 55 pollici, che potrebbe presentarsi con un display 4K, come i precedenti OnePlus TV Q1 e Q1 Pro. Tuttavia, è abbastanza probabile la presenza di funzionalità e specifiche “esclusive” nella prossima serie TV OnePlus 2020.

OnePlus non ha ancora rivelato molte funzionalità di questi nuovi prodotti. I modelli di OnePlus TV saranno svelati tra qualche giorno – il 2 luglio, ndr – e sono attualmente disponibili per la prenotazione anticipata su Amazon attraverso l’offerta di garanzia estesa.

Ad oggi sono trapelate online solo alcune caratteristiche delle TV di OnePlus. Il CEO della società, Pete Lau, ha già rivelato che i prossimi modelli dell’azienda cinese arriveranno con un “motore Gamma innovativo” e una copertura del 93% della gamma di colori DCI-P3.

Inoltre, le prossime OnePlus TV avranno un rapporto schermo-corpo del 95% e saranno addirittura più sottili della serie di smartphone OnePlus 8. Inoltre, gli altoparlanti integrati sono stati ruotati di 90 gradi per bassi più profondi del 50%. Sul retro è presente un motivo in fibra di carbonio e, secondo un recente tweet di Lau, OnePlus TV supporta Cinematic Display e Dolby Vision e ha l’app Netflix precaricata. Non è ancora chiaro se queste specifiche riguarderanno solo la variante di fascia alta oppure caratterizzeranno tutti e tre i nuovi modelli TV di OnePlus.

Fonte Gadgets360