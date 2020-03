OnePlus rilancia il programma “The Lab” per far recensire OnePlus 8 e 8 Pro agli utenti

I nuovi telefoni di OnePlus potranno essere recensiti dagli utenti prima del loro lancio ufficiale. La società con sede a Shenzhen ha infatti annunciato di aver riportato in auge il programma “The Lab”, proprio in vista del lancio della serie OnePlus 8.

Ma come funziona esattamente questo programma? In parole povere, l’azienda del CEO Pete Lau spedirà i nuovi top di gamma a dieci utenti pre-selezionati, che saranno chiamati a dare la loro recensione “solida e imparziale”. L’annuncio sul forum ufficiale dell’azienda conferma che il telefono verrà spedito prima dell’evento di lancio e che gli utenti con le migliori recensioni potranno tenere il device. Molto probabilmente la nuova serie OnePlus 8, che dovrebbe essere lanciata ufficialmente il prossimo 15 aprile, sarà caratterizzata da tre telefoni, ma al momento il post della società cinese non specifica quale telefono verrà inviato per essere recensito.

Per partecipare all’iniziativa lanciata da OnePlus bastano pochi passaggi. L’azienda chiede agli appassionati di tecnologia che hanno una conoscenza approfondita e una certa passione per gli smartphone di inviare la loro candidatura, che verrà quindi esaminata dalla community. Per inviarla c’è tempo fino al 1 aprile. Il giorno successivo, dopo attente valutazioni, verranno annunciati i 10 utenti che dovranno procedere alla recensione. I telefoni verranno quindi spediti a questi utenti. La migliore recensione verrà premiata dal brand.

Tuttavia, come riportato anche nel post dell’azienda del CEO Pete Lau, 6 posti su 10 sono riservati a coloro che hanno creato un account sul forum prima dell’annuncio. OnePlus selezionerà questi 10 “revisori” in base a capacità di creatività, scrittura, fotografia e videografia. Per garantire la diversità delle recensioni, verranno prese in considerazione anche le informazioni demografiche.

Il post sul forum descrive anche nel dettaglio ciò che dovranno fare i 10 revisori una volta selezionati, tra cui la partecipazione a un AMA (Ask Me Anything) dopo 21 giorni di utilizzo del dispositivo. OnePlus ha avviato il programma “The Lab” nel 2016: all’epoca il telefono da recensire fu OnePlus 3.

Fonte Gadgets360