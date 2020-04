OnePlus, il teaser conferma l’arrivo di un nuovo dispositivo: è OnePlus 8 Lite?

OnePlus ha appena presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero quella serie 8 che era stata interessata da una “valanga” di indiscrezioni e teaser.

Fin dalle prime voci sui nuovi smartphone, qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che la società con sede a Shenzhen non si sarebbe soffermata solo su OnePlus 8 e 8 Pro, ma avrebbe lanciato almeno un altro telefono. OnePlus, almeno fino ad oggi, non si era fatta sfuggire nulla su questa eventualità.

Ma proprio nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, la società del CEO Pete Lau ha suggerito il lancio di nuovi prodotti sui social media cinesi. Sebbene OnePlus non abbia rivelato il nome del misterioso dispositivo, sono quasi tutti convinti che si tratti di OnePlus 8 Lite (nome non confermato), che verrà presentato oggi alle 19 ora locale. Una possibilità, come detto, che non lascia stupiti, dato che già il mese scorso un tipster aveva affermato che la società cinese avrebbe lanciato un terzo telefono, anche se non con il nome OnePlus 8 Lite ma OnePlus Z, una versione rinnovata di OnePlus X introdotto nel 2015.

Se la scatola bianca che viene visualizzata sul teaser pubblicato dall’azienda sul sito di microblogging cinese Weibo contiene davvero OnePlus 8 Lite, possiamo aspettarci che il telefono abbia un costo relativamente inferiore rispetto ai due device OnePlus 8 appena ufficializzati, ed è un dettaglio che farà certamente piacere agli utenti.

Attualmente, nulla è stato confermato ufficialmente su OnePlus 8 Lite. Tuttavia, alcuni articoli pubblicati nell’ultimo mese avevano indicato la presenza di un display da 6,4 pollici, una tripla fotocamera posteriore e un “foro” nel display dove troverà posto la fotocamera anteriore. Inoltre, il telefono dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh. Per tutte le altre specifiche non resta che attendere la presentazione ufficiale.

Fonte Gadgets360