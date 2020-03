OnePlus lancia gli “Snowbots”, i robot per la “battaglia di palle di neve interattiva”

Il misterioso teaser diffuso nei giorni scorsi da OnePlus aveva lasciato immaginare ad alcuni utenti che la società cinese fosse già pronta a presentare i suoi nuovi telefoni, ovvero quelli della serie OnePlus 8.

Tuttavia, quel “robot” all’interno della breve clip e il “progetto concettuale” sottolineato dalla stessa azienda di Shenzhen suggerivano invece una novità ben diversa da un possibile nuovo smartphone. Non a caso, qualche ora dopo si è diffusa online la notizia che l’azienda del CEO Pete Lau presenterà i nuovi OnePlus 8 nella seconda settimana di aprile, anche se si attendono conferme da parte di OnePlus.

Le impressioni erano giuste. Il prodotto presentato ieri da OnePlus era davvero un robot personalizzato, che ha come funzione principale quella di lanciare… palle di neve. Si chiamano “Snowbots”, e sono l’ultima trovata di OnePlus in vista del 9 marzo, quando si terrà la prima battaglia di palle di neve interattiva in Finlandia. Stando a quanto affermato da OnePlus, l’evento consentirà agli utenti di tutto il mondo di “sperimentare la velocità del 5G”.

Sì, perchè questi “Snowbots” sono alimentati proprio da telefoni OnePlus 5G e sono in grado di sparare palle di neve a 120 miglia all’ora. Per giocare, è necessario visitare il sito Web OnePlus Snowbots dedicato tramite un dispositivo mobile e quindi accedere utilizzando un account OnePlus.

Il gioco prevede l’utilizzo di quattro Snowbot, due per squadra. L’utente avrà il controllo di uno degli Snowbot e dovrà sparare palle di neve agli altri Snowbot evitando di essere colpito a sua volta dalle palle di neve sparate dagli avversari. Per vincere la partita è necessario colpire il proprio avversario un numero di volte superiore ai colpi subiti. Ogni partita durerà all’incirca una manciata di minuti, con l’utente che avrà a disposizione un totale di otto palle di neve.

Le battaglie dureranno 24 ore al giorno, fino alla mezzanotte del 12 marzo.

Fonte Android Central