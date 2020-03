OnePlus rinnova il design dei suoi telefoni: nuove varianti di colore per gli smartphone

Nella giornata di giovedì il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha condiviso nuove idee riguardanti gli smartphone OnePlus di generazione precedente, indicando quali sono i potenziali progetti per i futuri telefoni dell’azienda.

Alcuni di questi nuovi progetti potrebbero comparire sulla serie 8 di OnePlus, che dovrebbe essere lanciata ufficialmente nel mese di aprile. Tuttavia, non è da escludere la possibilità che gli ultimi progetti condivisi da Pete Lau non arrivino mai a concretizzarsi su prodotti su larga scala per i consumatori.

Già nel recente passato la società cinese aveva presentato uno smartphone OnePlus Concept One che non è mai stato messo in vendita, almeno fino ad ora. Il telefono era caratterizzato da un pannello di vetro elettrocromatico, che diventava trasparente o opaco per mostrare o nascondere le fotocamere posteriori.

Le immagini sono state condivise su Twitter dal CEO dell’azienda di Shenzhen, con la didascalia “Facciamo più test con colori, materiali e finiture (” CMF “) di quanto tu possa immaginare, perché questo è ciò che determina la sensazione generale di un telefono. Abbiamo presto altro da condividere, ma fino ad allora, qual è il tuo preferito tra questi dispositivi passati? “.

Dalle foto, possiamo notare un totale di sei smartphone OnePlus, che includono due unità di OnePlus 7T, tre unità OnePlus 6 e OnePlus 5T.

A partire da OnePlus 7T, troviamo la normale variante di colore Glacier Blue insieme a una variante di finitura in marmo bianco. Per le unità OnePlus 6, possiamo invece notare un’unità sfumata “White-and-Cyan” lucida, una variante di finitura bianco opaco e un’opzione di colore Denim Blue. Lo smartphone OnePlus 5T mostrato nella foto è invece la vecchia edizione di Star Wars lanciata sul mercato a dicembre 2017.

Una recente indiscrezione affermava che gli smartphone OnePlus 8 si presenteranno in una nuova opzione di colore verde, ma la società cinese non ha ancora confermato nulla.

