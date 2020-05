OnePlus sta lavorando ad una ricarica a 65 W. La vedremo su OnePlus 9?

Dopo mesi di indiscrezioni e teaser, OnePlus ha finalmente lanciato i suoi ultimi top di gamma all’inizio del mese di aprile. Stiamo ovviamente parlando di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, due telefoni dotati di specifiche di altissimo livello, come ad esempio il processore Snapdragon 865 di Qualcomm, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di spazio UFS 3.0+ e altro ancora.

Tuttavia, proprio come verificato nei precedenti top di gamma, la società ha incluso solo la ricarica rapida da 30 W sulla serie OnePlus 8. Poiché diversi altri produttori hanno già rilasciato dispositivi con supporto per una ricarica cablata ancora più veloce, era lecito aspettarsi che l’azienda del CEO Pete Lau optasse per una soluzione di ricarica da 50 W o 65 W per i due nuovi telefoni.

La delusione è durata poco, perchè stando a quanto emerso sul web sembra che la società di Shenzhen garantirà questa implementazione nei prossimi dispositivi.

Secondo un recente articolo pubblicato da MySmartPrice, OnePlus ha già lavorato su una soluzione di ricarica rapida da 65 W, tanto che il suo caricabatterie rapido da 65 W è stato recentemente individuato in una certificazione di sicurezza TÜV Rheinland. Nell’immagine fornita dal portale, il caricabatterie rapido da 65 W è individuato nei numeri di modello VCA7JA, WC1007A e S065AG, e supporta un’uscita massima di 6,5 A a 10 V.

L’impressione è che questa nuova soluzione di ricarica rapida da 65 W della società si basi sul SuperVOOC 2.0 da 65 W di OPPO, che abbiamo visto di recente su alcuni telefono dell’azienda cinese: OPPO Find X2, ad esempio, ma anche Find X2 Pro. Una scelta non casuale, dato che OnePlus condivide le tecnologie di ricarica con OPPO.

La soluzione di ricarica rapida da 65 W di OPPO è in grado di caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 30 minuti e rappresenterebbe quindi un’ottima aggiunta al prossimo top di gamma di OnePlus, che potrebbe chiamarsi OnePlus 8T Pro o OnePlus 9 Pro.

Fonte XDA