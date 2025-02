OnePlus promette una nuova versione della Watch 3: novità in arrivo per un design più leggero

La OnePlus Watch 3 ha suscitato l'interesse del pubblico grazie a caratteristiche innovative e una durata della batteria notevole. Tuttavia, la sua pesantezza ha sollevato preoccupazioni, soprattutto per chi ha polsi più esili. In un’intervista recente con Wareable, un rappresentante di OnePlus ha confermato che l’azienda è consapevole di questo problema e prevede di introdurre un modello più leggero entro la fine del 2025. Questa notizia potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per gli appassionati di smartwatch che cercano un design comodo ma funzionale.

Le sfide del design della OnePlus Watch 3

Durante l'intervista, il rappresentante di OnePlus ha sottolineato che, nonostante la Watch 3 migliori le precedenti versioni, molti utenti hanno segnalato il peso eccessivo del dispositivo. Con un peso di circa 50g senza cinturino e 80g con cinturino, è più pesante della Galaxy Watch 7 e Pixel Watch 3, il che potrebbe risultare poco pratico per chi desidera un orologio da indossare quotidianamente. Dr. Leo Zhang, capo della ricerca e sviluppo del OnePlus Health Lab, ha garantito che l’azienda sta già lavorando a una versione più leggera, che potrebbe rispondere a questa esigenza.

Questa problematica appare particolarmente rilevante per le donne, come indicato da Zhang, che ha dichiarato: "È vero che la Watch 3 rimane pesante per un polso piccolo, ma lavoreremo per risolvere questo aspetto". I portavoce di OnePlus hanno ricevuto feedback dai clienti e hanno fatto sapere di voler migliorare il comfort oltre che la funzionalità dell'orologio.

Innovazioni e attese per la Watch 3R

Oltre alla questione del peso, l'azienda sta considerando anche varianti come la Watch 3R, che potrebbe essere lanciata già nell'estate del 2025, offrendo un design più snello e sportivo, rispetto all'attuale modello. Questo sviluppo evidenzierebbe l’impegno di OnePlus a rispondere alle richieste del mercato e ad ampliare la propria offerta per attrarre un pubblico più vasto.

La Watch 3R, peraltro, si presenterebbe come un successore della Watch 2R, mirato a coniugare estetica e funzionalità. Alcuni utenti potrebbero essere disposti a sacrificare un paio di giorni di autonomia in cambio di un dispositivo che risulti più ergonomico e facile da indossare. Con l'attenzione al design, OnePlus potrebbe finalmente colmare il gap rispetto ai concorrenti nel settore smartwatch.

Questioni di disponibilità e partnership LTE

In un'altra parte dell’intervista, è emerso un dibattito sulle ragioni dell’assenza di un modello LTE in altre regioni oltre la Cina. Zhang ha spiegato che non ci sono problemi a livello tecnologico, ma le difficoltà derivano dalla necessità di collaborare con i vari operatori di telefonia mobile. "Per il mercato estero, dobbiamo lavorare con le compagnie, il che rappresenta un notevole ostacolo", ha detto Zhang.

L’azienda sta attivamente cercando di integrare la funzionalità LTE anche in Europa e in altre aree, sfruttando le collaborazioni con i carrier locali per consentire agli utenti di utilizzare un piano dati con eSIM. Tuttavia, non è stata fissata una data specifica per l’introduzione della tecnologia LTE sui futuri modelli, segnalando che le priorità saranno inizialmente nei mercati europei.

Una settimana di lancio turbolenta per OnePlus Watch 3

OnePlus ha affrontato una settimana di lancio non priva di intoppi, contrassegnata da errori come il fatidico "Meda in China". Nonostante le sfide, la risposta positiva circa il potenziale di un design più leggero è stata ben accolta da utenti e fan. Con l'attenzione rivolta al miglioramento del panorama smartwatch, l'azienda sta tracciando un percorso che potrebbe aiutarla a mantenere la competitività nel mercato.

Mentre gli amanti della tecnologia attendono con interesse le novità che la OnePlus Watch 3 e i futuri modelli porteranno, l’impegno dell’azienda a rispondere alle richieste degli utenti rimane chiaro e promette un futuro più luminoso per la sua linea di smartwatch.