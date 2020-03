OnePlus presenterà domani un “progetto speciale”: è il concept di un dispositivo?

Grandi novità per tutti gli appassionati di prodotti OnePlus. Il produttore di smartphone cinese ha infatti pubblicato un breve video clip su Twitter che conferma ufficialmente l’arrivo di un nuovo dispositivo. Il nuovo prodotto dell’azienda con sede a Shenzhen verrà svelato domani, martedì 3 marzo.

Il tweet è stato condiviso dalla sezione del Regno Unito di OnePlus. A prima vista, sembra che la novità non riguardi esattamente uno smartphone o un prodotto commerciale, ma un vero e proprio progetto concettuale, come spiegato dalla stessa società cinese.

“Stiamo lavorando a un progetto speciale (non un telefono / prodotto commerciale!) E ci piacerebbe molto il tuo pensiero su di esso. Rispondi a questo tweet se sei felice di dare un feedback”, afferma l’azienda del CEO Pete Lau nel post pubblicato su Twitter. L’impressione è che si tratti del concept di qualche nuovo dispositivo, ma i dettagli fin qui emersi sono tutt’altro che chiari.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, la società ha recentemente svelato il Concept One, uno smartphone che è stato dichiarato non disponibile per la vendita. Inoltre, l’azienda dovrebbe anche lanciare nei prossimi giorni OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, due telefoni molto attesi dagli appassionati dei prodotti OnePlus (e non solo). Di sicuro non sono questi i telefoni indicati da OnePlus nel video clip, dato che il lancio di OnePlus 8 e 8 Pro è previsto più avanti.

Prendendo per buone tutte le voci e le fughe di notizie che riguardano la prossima serie OnePlus 8, il processore sarà quasi certamente Qualcomm Snapdragon 865, mentre il sistema operativo è ovviamente Android 10.

Di recente, un prototipo di OnePlus 8 Pro è stato individuato online, con un evidente accenno al display curvo (come OnePlus 7 Pro, ndr) e dotato di doppio foro.

Fonte Gadgets360