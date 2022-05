OnePlus al lavoro sui suoi primi telefoni pieghevoli: li vedremo nel 2023?

Il settore degli smartphone pieghevoli è senza dubbio uno dei più ‘caldi’ all’interno del mercato degli smartphone. Samsung è probabilmente l’azienda in prima linea su questo fronte, ma la concorrenza per il gigante di Seul diventa sempre più agguerrita: alcune importanti società come Oppo, Motorola e Vivo stanno producendo foldable e dal prossimo anno l’azienda sudcoreana si ritroverà con un nuovo rivale in questo settore.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, anche OnePlus sarebbe al lavoro sul suo primo smartphone pieghevole. Il tipster Max Jambor ha condiviso un’immagine su Twitter che suggerisce l’intenzione dell’azienda di Shenzhen di lanciare un suo telefono pieghevole entro il 2023. In una dichiarazione rilasciata al sito PhoneArena, Max Jambor ha spiegato che l’idea di OnePlus è quella di rilasciare più foldable nel prossimo futuro.

Al momento non è chiaro quale fattore di forma adotteranno questi dispositivi pieghevoli, ma negli ultimi mesi sono circolate voci su un modello basato sull’Oppo Find N. Accanto a questo dispositivo, OnePlus potrebbe lanciare un prodotto che andrebbe a competere con la serie Galaxy Z Flip: questo foldable sarebbe quindi più piccolo e più conveniente.

Infine, pare che la società di Seul stia lavorando anche a qualcosa di più complesso e intrigante, ovvero un dispositivo ripiegabile. Ma al di là dell’aspetto, l’aspetto più interessante di questi nuovi prodotti potrebbe essere il loro rilascio nei mercati internazionali: se OnePlus farà questa mossa, i pieghevoli dell’azienda cinese saranno i primi foldable non Samsung veramente disponibili a livello globale.

Vivo, Oppo e Xiaomi hanno debuttato nel settore rilasciando i loro primi dispositivi pieghevoli negli ultimi mesi, ma solo nel mercato cinese (almeno fino ad ora): OnePlus sceglierà una strada diversa?

Fonte Phone Arena