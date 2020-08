OnePlus Nord ufficialmente in vendita in Italia: confermati i prezzi delle due varianti

OnePlus Nord è finalmente in vendita anche in Italia. I prezzi sono quelli confermati dalla stessa società con sede a Shenzhen, ovvero 399 e 499 euro per le due varianti. Nel pre-ordine su Amazon Italia è stata proprio la variante da 399 euro a conquistare gli utenti, anche grazie allo sconto di 30 euro per i clienti di Amazon Prime.

Il prodotto è andato esaurito in pochissimo tempo, ed è un dettaglio che non stupisce gli esperti del settore, che già avevano sottolineato come sia davvero difficile trovare sul mercato un telefono con eccellenti specifiche tecniche ad un prezzo talmente basso. Le due varianti di OnePlus Nord possono essere acquistate su Amazon oppure sullo store virtuale ufficiale di OnePlus, sempre ai prezzi riportati in precedenza.

Tutto ok, quindi? Non proprio, dato che Amazon ha appena fatto sapere di non aver ricevuto i quantitativi promessi da OnePlus nei tempi stabiliti, provocando degli inevitabili ritardi nelle spedizioni. Il colosso dell’e-commerce ha già provveduto ad inviare una mail a tutti coloro che hanno acquistato OnePlus Nord, specificando che le spedizioni partiranno dal prossimo 18 agosto. Una situazione non così rara, ma che di certo farà storcere il naso agli acquirenti, anche perchè solitamente non si verificano questi intoppi quando i preordini sono così lunghi.

I clienti possono consolarsi con il fatto di aver acquistato un prodotto davvero molto prestante ad una cifra molto conveniente. OnePlus Nord è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato ad una GPU Adreno 620, due opzioni di RAM (8 e 12 GB LPDDR4X) e due opzioni di memoria interna, una da 128 GB e l’altra da 256 GB. Il display è un AMOLED FHD+ da 6,44 pollici, con protezione Gorilla Glass 5.

Lo smartphone dispone inoltre di 4 fotocamere posteriori, con un sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel, e due fotocamere sul davanti, una da 32 MP e l’altra grandangolare da 8 MP. La batteria è da 4.115 mAh con Warp Charge 30T, capace di ricaricare il telefono da 0 a 70% in 30 minuti.