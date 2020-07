OnePlus Nord, ora è ufficiale! L’azienda suggerisce anche il prezzo: sarà sotto i 500 euro

Ormai tutti gli indizi portavano verso quella direzione, ma ora è praticamente ufficiale. Il nuovo telefono di OnePlus si chiama OnePlus Nord, e non OnePlus Z o Lite come immaginato in precedenza.

Alla fine l’ultima indiscrezione sul nome si è rivelata quella corretta. Il gigante di Shenzhen ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio, rivelando non solo la denominazione del device, ma anche i prezzi del dispositivo lungamente atteso dagli appassionati dei prodotti OnePlus (e non solo).

Il prezzo di OnePlus Nord sarà “inferiore a 500 dollari” (e quindi anche sotto i 500 euro, ndr). L’annuncio è comparso in una storia di Instagram dell’account “onepluszlitething”, creato appositamente dalla società cinese per aumentare l’attesa nei confronti del nuovo prodotto. Con un tale prezzo, OnePlus Nord si conferma decisamente più economico di OnePlus 8, che viene venduto a 699 dollari.

OnePlus non ha confermato il prezzo esatto di OnePlus Nord, pertanto la dicitura “sotto $ 500” potrebbe anche indicare un prezzo di 499 dollari. Di certo il device si posiziona in un’area altamente competitiva del mercato: se OnePlus Nord avrà almeno 128 GB di spazio di archiviazione potrà rivelarsi un concorrente agguerritissimo di telefoni come Google Pixel 3a XL, iPhone SE e altri ancora. OnePlus ha inoltre riferito che ci saranno 100 unità disponibili per il pre-ordine a partire dalla mattina di oggi, mercoledì 1 luglio.

Purtroppo l’annuncio dell’azienda asiatica si è soffermato sul nome e sul prezzo, senza fornire ulteriori dettagli sulle specifiche che caratterizzeranno OnePlus Nord. Tuttavia, se i rumors sono corretti, il nuovo telefono di OnePlus arriverà con un display AMOLED a 90Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765 dotato di supporto 5G, un comparto foto caratterizzato da ben quattro fotocamere posteriori più altre due posizionate sul lato frontale e una ricarica rapida a 30W.

“Il lancio della linea di prodotti OnePlus Nord segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per OnePlus”, ha detto il CEO di OnePlus, Pete Lau.

Fonte TechRadar