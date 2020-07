OnePlus Nord è ufficiale, in Italia dal 4 agosto. Il prezzo è 399 euro, tutte le specifiche

Dopo mesi di indiscrezioni, voci, leak e teaser, OnePlus Nord è stato finalmente ufficializzato dalla società cinese. Il nuovo smartphone, che è il primo nella “linea di prodotti per smartphone a prezzi accessibili” dell’azienda, è disponibile in tre diverse configurazioni, e stando a quanto affermato dall’azienda del CEO Pete Lau sarà in grado di garantire un’esperienza “veloce e fluida”.

Il telefono è stato tra i più “chiacchierati” negli ultimi mesi, con diversi dibattiti che hanno prima riguardato il nome (all’inizio si pensava potesse chiamarsi OnePlus Lite oppure OnePlus Z, ndr) e successivamente la data di lancio, prima che OnePlus sgombrasse il campo da ogni dubbio confermando l’evento del 21 luglio.

Con la presentazione ufficiale sono state ovviamente svelate tutte le specifiche tecniche del nuovo telefono, anche se le indiscrezioni delle scorse settimane erano riuscite a fornire un quadro già piuttosto chiaro. OnePlus Nord funziona con la personalizzazione OxygenOS 10.5 basata su Android 10, e presenta un display AMOLED fluido Full HD + da 6,44 pollici (1.080×2.400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90Hz e proporzioni 20: 9.

Il display ha una protezione Corning Gorilla Glass 5 e supporta funzionalità tra cui Modalità notturna, Modalità lettura e Miglioramento video. Come già emerso nei recenti “leak”, il telefono è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato ad una GPU Adreno 620 e ad una RAM LPDDR4x fino a 12 GB. A livello di storage, OnePlus Nord ha fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1, anche se non è prevista l’espansione tramite una scheda microSD.

Per l’acquisizione di foto e la registrazione di video, OnePlus Nord si presenta con una quadrupla fotocamera posteriore che include un sensore primario Sony IMX586 da 48 megapixel con obiettivo f / 1.75 – lo stesso disponibile su OnePlus 8, ndr – e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Inoltre, la configurazione della fotocamera include un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.25 che ha un campo visivo (FoV) di 119 gradi. Su OnePlus Nord gli utenti troveranno anche un sensore macro da 2 megapixel e una quarta fotocamera con profondità da 5 megapixel, entrambi con apertura f / 2.4.

Sul davanti, OnePlus Nord è dotato di una doppia fotocamera, con un sensore primario Sony IMX616 da 32 megapixel (con un obiettivo f / 2.45) e un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.45 che ha un FoV di 105 gradi.

Tra le funzionalità della fotocamera del nuovo prodotto della società di Shenzhen troviamo UltraShot HDR, Nightscape, Super Macro, Ritratto, Modalità Pro, Panorama e la Rilevazione della scena AI. Confermato anche il supporto per la registrazione di video 4K a 30 fps o 1080p a 30 o 60 fps. Inoltre, è possibile acquisire video in super slow motion a 240 fps con risoluzione 1080p.

Le opzioni di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS / NavIC, NFC e una porta USB di tipo C. I sensori a bordo includono un accelerometro, luce ambientale, giroscopio, magnetometro e un sensore di prossimità. Il telefono è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali in-display.

A differenza della serie OnePlus 8, l’ultimo prodotto dell’azienda cinese è dotato di un unico altoparlante super lineare. Il telefono ha anche il supporto per la cancellazione del rumore, che assicura un notevole aumento qualitativo delle telefonate. OnePlus Nord è infine equipaggiato con una batteria da 4.115 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 30T.

OnePlus Nord sarà disponibile in Italia dal prossimo 4 agosto in due versioni. La variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costerà soltanto 399 euro, un prezzo davvero eccezionale se teniamo conto delle eccellenti caratteristiche di questo nuovo prodotto. L’altra variante, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage verrà invece venduta a 499 euro.

Fonte Gadgets360