OnePlus Nord, finalmente il primo teaser! Tre fotocamere sul retro (e due davanti)

Nome e prezzo sono ormai noti, anche se si attende di conoscere il costo esatto. Tuttavia, è bastato confermare che OnePlus Nord avrà un prezzo inferiore alle 500 euro per scatenare la curiosità di tutti coloro che non vedono l’ora di conoscere nel dettaglio il nuovo telefono della società con sede a Shenzhen.

Proprio in merito alle caratteristiche tecniche – su cui finora era trapelato davvero molto poco – l’azienda ha appena condiviso un video teaser sulle sue pagine YouTube e Instagram, consentendo così di dare una prima occhiata al nuovo telefono. OnePlus Nord viene giustamente pubblicizzato come uno smartphone economico dal brand: l’obiettivo dichiarato è proprio quello di riuscire a raggiungere più consumatori possibili.

Nel video teaser, che prende il nome di “Dear past”, viene confermata una tripla fotocamera posteriore, accompagnata da una doppia fotocamera sul davanti, caratterizzata da un sensore da 32 megapixel e un sensore da 8 megapixel. Il logo OnePlus è visibile al centro del pannello posteriore, insieme al marchio “OnePlus” verso il basso. OnePlus Nord ha inoltre il pulsante di accensione sul lato destro. La variante di colore nel video sembra avere una tonalità sul grigio.

Ma non è tutto, perchè il co-fondatore di OnePlus Carl Pei e il vicepresidente di OnePlus France, Akis Evangelidis, hanno svelato altri dettagli di OnePlus Nord. In un’intervista rilasciata ai colleghi di Android Authority, Pei si è soffermato sul processore che alimenterà questo nuovo prodotto: “Molti dei primi fan di OnePlus sono appassionati di tecnologia… ci siamo chiesti: come reagirebbero a un chipset non serie 800? Ne abbiamo discusso un pò, ma stando alle prime reazioni sembra che la scelta sia stata giusta”.

OnePlus Nord sarà infatti alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G e avrà il supporto 5G. Per tutte le altre specifiche non resta che attendere la presentazione ufficiale.

Fonte Gadgets360