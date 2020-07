OnePlus Nord, finalmente anche le specifiche: display da 6,44” e 4 cam sul retro

Dopo nome, prezzo e data di lancio, mancavano davvero solo le specifiche tecniche per avere un quadro completo di OnePlus Nord, il nuovo telefono che l’azienda con sede a Shenzhen sta per lanciare ufficialmente.

In attesa dell’evento di lancio, programmato per il prossimo 21 luglio, sono spuntate sul web delle nuove indiscrezioni che vanno ad aggiungersi a quanto rivelato dalla stessa OnePlus in un recente video, tra cui la doppia fotocamera anteriore.

Il nuovo telefono di OnePlus dovrebbe pertanto arrivare con un display da 6,44 pollici e tre varianti di colore. E’ quanto rivelato in un tweet del noto tipster Evan Blass, che ha provveduto a pubblicare un’immagine che mostra le specifiche di OnePlus Nord. Le opzioni di colore sono Blue Marble, Grey Ash e Grey Onyx.

Sembra che il telefono funzioni con OxygenOS 10 e presenti un display AMOLED fluido da 6,44 pollici Full HD + (1.080×2.400 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, una densità di 408ppi pixel e proporzioni 20: 9. Pare che il nuovo device abbia anche la protezione Corning Gorilla Glass. Il processore Snapdragon 765G 5G, precedentemente confermato da OnePlus, è menzionato anche nell’ultimo “leak”. Le varianti di OnePlus Nord dovrebbero essere due, ovvero una da 8 GB di RAM e 128 GB di storage e l’altra da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, stando all’immagine, il telefono utilizzerà la RAM LPDDR4X.

Per quanto riguarda il comparto foto, sembrano trovare conferma le quattro fotocamere sul retro, con un sensore Sony IMX 586 da 48 megapixel con un obiettivo f / 1.75 e supporto di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) + stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). Sul lato posteriore sono inoltre presenti un sensore da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare, un sensore di profondità da 5 megapixel con un obiettivo f / 2.4 e un sensore da 2 megapixel con obiettivo macro af / 2.4. Sul davanti, OnePlus Nord presenta un sensore da 32 megapixel con obiettivo f / 2.45 e un sensore da 8 megapixel con obiettivo grandangolare f / 2.45.

Il telefono potrebbe essere supportato da una batteria da 4.115 mAh con supporto per Warp Charge 30T. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 2X2 MIMO, Bluetooth v5.1, NFC, nonché un sensore di impronte digitali in-display.

OnePlus, in un recente post comparso su Instagram, ha confermato la presenza di un display AMOLED e il supporto OIS, oltre alla doppia fotocamera sul davanti.

Fonte Gadgets360