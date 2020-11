OnePlus Nord SE, l’azienda prepara il quarto modello della serie. Lo vedremo all’inizio del 2021

La serie OnePlus Nord è stata ampliata il mese scorso per includere altri due telefoni più economici, ovvero Nord N100 e Nord N10 5G. Fin dal lancio di questi due prodotti si era sparsa la voce di un possibile quarto modello che sarebbe stato presto lanciato dal gigante di Shenzhen.

La voce sembra trovare conferma, stando a quanto riportato da Android Central. Il famoso sito si è avvalso di alcune fonti molto vicine all’azienda cinese per riferire che OnePlus sta effettivamente lavorando ad un altro smartphone economico, che dovrebbe prendere il nome di OnePlus Nord SE.

Al momento non sono noti i dettagli riguardanti le specifiche tecniche di questo prodotto. Non si conoscono le caratteristiche del chipset, nè tantomeno i dettagli relativi alla capacità di memoria. Tuttavia, alcuni segnali suggeriscono che questo dispositivo costerà un pò di più rispetto agli altri modelli della serie. Le fonti in questione suggeriscono infatti che il Nord SE presenterà uno schermo AMOLED, esattamente come OnePlus Nord “standard” (mentre Nord N10 5G e N100 si accontentano di pannelli LCD inferiori, ndr). Resta da vedere se OnePlus Nord SE manterrà o meno la frequenza di aggiornamento di 90Hz vista sull’originale.

Oltre al display, si dice che OnePlus prenderà in prestito un paio di funzionalità di un altro suo top di gamma, OnePlus 8T. OnePlus Nord SE dovrebbe infatti arrivare con la stessa batteria da 4.500 mAh e la tecnologia di ricarica rapida da 65 W.

OnePlus non ha ancora scelto una data di lancio precisa, anche se le fonti suggeriscono un lancio posteriore a quello di OnePlus 9, che dovrebbe essere ufficializzato nel marzo del prossimo anno. Sempre stando alle indiscrezioni, OnePlus Nord SE dovrebbe essere venduto solo in India e in Europa, ma anche questo è un dettaglio da prendere con cautela. Nessuna novità, almeno per ora, sul prezzo di partenza di questo nuovo smartphone.

Fonte Phone Arena