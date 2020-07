OnePlus Nord si rompe se viene piegato molto: i test di Zack fanno emergere “problemi strutturali”

Come accade praticamente a tutti i nuovi top di gamma, anche OnePlus Nord (che pure appartiene alla fascia media di prezzo nonostante le eccellenti specifiche) non poteva ovviamente sottrarsi ai test di Zack Nelson dell’ormai celebre canale YouTube JerryRigEverything.

Come sono andate le cose per l’ultimo prodotto della società con sede a Shenzhen? Verrebbe da dire così così, perchè qualche problemino di resistenza è effettivamente emerso. Se si esercita una notevole pressione su OnePlus Nord, infatti, si verifica una rottura dei componenti interni che rende ovviamente il telefono inutilizzabile. Evidentemente, OnePlus ha dovuto “risparmiare” su qualcosa per riuscire a realizzare un dispositivo con quelle specifiche tecniche ad un prezzo davvero conveniente.

Zack ha poi graffiato la superficie dello smartphone a diversi livelli. Il telefono comincia a mostrare qualche lesione al livello 6 sulla scala Moh, con i graffi che diventano più profondi al livello 7. Va ricordato che OnePlus Nord ha una protezione Gorilla Glass 5 nella parte anteriore e uno strato di tampone di plastica tra il vetro anteriore e la cornice del telefono, che garantisce un’ulteriore protezione nel caso si verifichino cadute occasionali.

È interessante notare che, durante i test di durabilità, si scopre che OnePlus Nord non ha un telaio metallico, bensì un rivestimento anodizzato argento per creare proprio l’illusione di un telaio metallico (che invece è di plastica, ndr). Il pulsante di accensione e l’interruttore sono in metallo, mentre il retro del telefono è in vetro.

Durante il test del fuoco, i pixel di OnePlus Nord iniziano a diventare bianchi dopo circa 20 secondi di fiamma continua. Secondo quanto riportato da Zack, questi pixel non si riprendono mai completamente dal calore. I graffi, invece, non sembrano influenzare l’efficienza del sensore ottico di impronte digitali, ed è certamente una splendida notizia.

Come accennato, è la piegatura a creare i danni maggiori a OnePlus Nord, che presenta appunto problemi strutturali. Basta una pressione un pò più intensa per avvertire uno scatto, con rottura del riquadro vicino al pulsante del volume e subito dopo del display. Il vetro esterno nella parte anteriore e posteriore non presenta alcuna incrinatura, ma il display interno sotto il vetro paga enormemente la pressione.

Chiaramente, come precisato anche da Zack, è quasi impossibile che uno smartphone riceva quel tipo di pressione, pertanto i possessori del prodotto possono stare sereni. Tuttavia, lo YouTuber consiglia comunque agli utenti di evitare di tenere OnePlus Nord nella tasca posteriore.

Fonte Gadgets360