OnePlus Nord, dopo il nome ecco il processore: Carl Pei conferma Snapdragon 765G

Ormai non ci sono più dubbi sul nome del prossimo telefono di OnePlus. E’ stata la stessa società con sede a Shenzhen a confermare che il nuovo smartphone si chiama OnePlus Nord. Il prodotto verrà lanciato sul mercato molto presto, tanto che in alcuni mercati selezionati sono stati già avviati i pre-ordini.

Nonostante ciò, a livello di specifiche tecniche è trapelato ancora molto poco da parte dell’azienda. Gli utenti, almeno fino ad oggi, dovevano accontentarsi delle varie indiscrezioni emerse online (aumentate di molto nelle ultime settimane). Un dettaglio spesso sottolineato è quello del processore che andrà ad alimentare OnePlus Nord: molti “leak” riportavano la presenza di Qualcomm Snapdragon 765G.

Ebbene sì, sarà proprio questo il chip presente sul nuovo telefono. La conferma è giunta dal co-fondatore dell’azienda, Carl Pei, che ha rivelato alla testata TechRadar che OnePlus Nord sarà alimentato con un SoC Snapdragon 765G: il processore è stato poi confermato anche dall’unità britannica di Qualcomm in un tweet.

Sebbene Snapdragon 765G non sia così potente come i principali processori Snapdragon serie 800 di Qualcomm, è senza dubbio il processore ideale per mantenere basso il prezzo del telefono senza compromettere troppo le prestazioni. Includere un chipset 5G in OnePlus Nord è “più semplice per la mente”, come ha detto lo stesso Carl Pei a TechRadar.

Il co-fondatore si è poi soffermato anche sulle fotocamere di OnePlus Nord: “Abbiamo visto che la fotocamera è probabilmente la funzione più utilizzata di uno smartphone. Pertanto, per essere certi di realizzare un ottimo prodotto, la fotocamera doveva essere eccezionale. Con OnePlus Nord stiamo introducendo una fotocamera di punta nella fascia media di prezzo, un aspetto che credo entusiasmerà i consumatori”. L’impressione è che OnePlus Nord prenderà spunto da OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro nel comparto foto.

Il resto delle specifiche tecniche resta un mistero. Molto probabilmente il nuovo telefono dell’azienda cinese arriverà con 12 GB di RAM, quattro fotocamere posteriori e altre due fotocamere sul davanti. Inoltre, OnePlus Nord avrà un costo inferiore a 500 euro, come rivelato dalla stessa società.

