OnePlus Nord N20 5G arriva a fine mese: la prima immagine ufficiale

Il primo render di OnePlus Nord N20 5G risale a diversi mesi fa, precisamente al novembre 2021. Ora, dopo quasi cinque mesi e tante indiscrezioni, il gigante di Shenzhen ha finalmente pubblicato la prima immagine ufficiale, confermando inoltre che il suo nuovo telefono verrà rilasciato “a fine mese” negli Stati Uniti: il design non sembra essere stato interessato da modifiche rispetto a quanto trapelato a novembre.

OnePlus ha rivelato a PC Mag che il prossimo smartphone Nord N20 5G avrà uno schermo OLED da 6,43 pollici a 60 Hz e un sensore di impronte digitali in-display. Un dirigente dell’azienda cinese ha inoltre fatto capire che la scelta è ricaduta su un display OLED a 60 Hz dopo aver valutato anche l’opportunità di uno schermo LCD a 90 Hz.

Su questo aspetto il sito Android Authority ha voluto ricordare un sondaggio del 2020, che fece emergere come circa tre utenti su quattro preferirebbero un display OLED a 60 Hz piuttosto che uno schermo LCD ad alta frequenza di aggiornamento: pertanto pare che Samsung abbia fatto la scelta giusta.

Il dirigente ha aggiunto che OnePlus Nord N20 5G potrà contare sulla ricarica SuperVOOC di Oppo: molto probabilmente sarà di circa 30 W come il suo predecessore.

In più, l’azienda ha anche condiviso un’immagine del telefono che mostra un “foro” posizionato a sinistra e una configurazione con tripla fotocamera posteriore, in linea con quanto rivelato in precedenza da OnLeaks e 91mobiles.

OnePlus non ha diffuso altre informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo telefono. Tuttavia, nelle scorse settimane il sito 91mobiles ha affermato che il Nord N20 5G sarebbe stato equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 695 e avrebbe goduto di una tripla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 48 MP accompagnato ad altri due sensori, entrambi da 2 MP.

Anche sui prezzi stabiliti dalla società cinese per questo nuovo smartphone non è ancora emerso nulla, anche se per gli esperti del settore il costo di OnePlus Nord N20 5G dovrebbe avvicinarsi a quello di OnePlus Nord N10 (tra i 250 e i 300 dollari). Al momento non sappiamo se il telefono arriverà anche nei mercati europei.

