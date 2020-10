OnePlus Nord N10 5G e Nord N100, tutte le specifiche a pochi giorni dal lancio ufficiale

A meno di una settimana dall’annuncio di OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100, il “leaker” Steve Hemmerstoffer ha fornito un quadro piuttosto esaustivo dove vengono riportate praticamente tutte le specifiche tecniche dei due prossimi smartphone del colosso di Shenzhen.

Partendo proprio da OnePlus Nord N10 5G, il nuovo telefono sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 690, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Queste funzionalità sono abbinate a uno schermo da 6,49 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione Full-HD +.

Passando al comparto foto, i possessori di OnePlus Nord N10 5G potranno disporre di una fotocamera principale da 64 megapixel, che sarà accompagnata ad un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Questo sistema di telecamere sarà inserito all’interno di un ampio modulo fotocamera ispirato al top di gamma OnePlus 8T 5G, presentato di recente dall’azienda.

Anche stavolta sarà assente il supporto per le schede microSD. Tuttavia, OnePlus Nord N10 5G avrà un jack per cuffie da 3,5 mm e una moderna porta USB-C sul telefono, così come la connettività di rete 5G. Il telefono sarà inoltre equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh, con una qualche forma di supporto per la ricarica rapida.

Se invece l’obiettivo è dotarsi di uno smartphone OnePlus più economico, allora la scelta dovrebbe ricadere su Nord N100, un telefono dotato di un display LCD HD + da 6,52 pollici con una fotocamera anteriore da 8 megapixel che dovrebbe trovare posto nel “foro” realizzato sul davanti. Ad alimentare il dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 460, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Anche qui, manco a dirlo, niente supporto per le schede microSD.

Poiché questo telefono sarà ancora più economico, non possiamo certo aspettarci un comparto foto da capogiro. OnePlus Nord N100 dovrebbe arrivare con una fotocamera principale da 13 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un obiettivo bokeh da 2 megapixel. Dal punto di vista del design non sono emersi dettagli, ma gli esperti del settore sono abbastanza sicuri che vedremo un modulo molto simile a quello di OnePlus 8T.

A completare le specifiche di OnePlus Nord N100 spicca una batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C. Sono inclusi anche un jack per cuffie e il supporto dual-SIM, anche se i clienti dovranno accontentarsi della connettività 4G LTE su questo telefono.

OnePlus Nord N10 5G e Nord N100 dovrebbero essere disponibili in Europa e Nord America entro il prossimo mese. L’annuncio ufficiale è previsto per lunedì 26 ottobre. I modelli che verranno lanciati nei mercati europei dovrebbero avere un prezzo di 299 euro per OnePlus Nord N10 5G e 199 euro per Nord N100.

Fonte PhoneArena