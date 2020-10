OnePlus Nord N10 5G e N100 sono ufficiali: tutte le caratteristiche e i prezzi dei nuovi telefoni

OnePlus Nord è stato lanciato in estate e ha subito ottenuto larghi consensi, non solo tra i fan della società di Shenzhen. Anche per questo, OnePlus ha scelto di espandere la sua serie di smartphone a prezzi convenienti ufficializzando due modelli ancora più economici, denominati Nord N10 5G e Nord N100.

Il Nord N10 5G conserva alcune delle caratteristiche che hanno reso così popolare l’originale OnePlus Nord. Sul fronte del display, ad esempio, lo smartphone è dotato di un pannello Full-HD + da 6,49 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento fluida di 90Hz, assieme a delle cornici sottili. Sul prodotto troviamo anche un piccolo foro, una configurazione di altoparlanti stereo e un sensore di impronte digitali montato sul retro. I clienti riceveranno anche l’accesso al supporto di rete 5G, abilitato dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 690.

Per quanto riguarda la configurazione della memoria, il dispositivo viene fornito con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ma a differenza di altri smartphone OnePlus, il Nord N10 5G supporta schede microSD fino a 512 GB. Il sistema operativo scelto dall’azienda cinese è Android 10 (con OxygenOS 10.5). OnePlus non ha confermato i suoi piani di supporto software, ma non dovrebbe passare molto tempo per avere l’aggiornamento ad Android 11.

A completare il tutto troviamo una batteria da 4.300 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 30T che, per citare proprio OnePlus, “significa meno tempo collegato, più tempo per uscire”.

OnePlus ha dotato il suo telefono di quattro sensori. Il Nord N10 5G è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, un sensore secondario ultra grandangolare da 119 gradi e sensori macro e monocromatici dedicati. Per i fanatici dei selfie e dello zoom, c’è anche una fotocamera frontale da 16 megapixel.

A prima vista, il Nord N100 sembra quasi identico al Nord N10 5G, ma guardando meglio si notano alcuni piccoli cambiamenti. Sul retro troviamo un modulo fotocamera arrotondato, con tre sensori anziché quattro. È inclusa una fotocamera principale da 13 megapixel che si trova sopra un obiettivo bokeh dedicato per i ritratti e una fotocamera macro, con tanto di flash LED per una migliore fotografia notturna.

Nord N100 è dotato di 64 GB di spazio di archiviazione e 4 GB di RAM, con uno slot per schede microSD che consente l’espansione. Sul davanti troviamo un display da 6,52 pollici con altoparlanti stereo e un mento leggermente più spesso. Il telefono è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 460 e funziona con Android 10 e personalizzazione Oxygen OS 10.5. Tra le caratteristiche più importanti di OnePlus Nord N100 troviamo infine un’enorme batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W.

OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100, a differenza dell’originale OnePlus Nord, stanno arrivando anche nei mercati europei. Il Nord N100 sarà disponibile tramite il sito web ufficiale di OnePlus nella colorazione Midnight Frost, al prezzo di 199 euro. Il Nord N10 5G, invece, sarà disponibile a 349 euro nella variante di colore Midnight Ice.

