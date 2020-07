OnePlus Nord non sarà “solo”: su Geekbench compare anche la versione Lite

Manca ormai davvero poco al lancio ufficiale di OnePlus Nord, il nuovo telefono dell’azienda di Shenzhen ormai svelato in quasi ogni dettaglio. Stando a quanto spuntato online, sembra che la società di Shenzhen sia intenzionata a lanciare anche una versione “Lite”.

Sul noto portale di benchmark Geekbench ha fatto la sua comparsa un telefono che sembra essere proprio OnePlus Nord Lite. Lo smartphone elencato sul sito di benchmark, individuato nel numero di modello “OnePlus BE2028”, è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon di fascia media, e per gli esperti si tratterebbe proprio di una nuova variante di OnePlus Nord.

Questo nuovo dispositivo di fascia media della società con sede a Shenzhen viene menzionato con “processore lito”, che è comunemente usato per la gamma SoC Snapdragon 765. Tuttavia, la frequenza della CPU di base e i dettagli identificativi in ​​questo nuovo elenco di Geekbench suggeriscono che il modello OnePlus BE2023 potrebbe essere alimentato con un processore Snapdragon 690.

Inoltr,e, sempre stando all’elenco, il telefono funzionerà con Android 10 e avrà 6 GB di RAM. Qualcomm ha annunciato Snapdragon 690: si tratta del primo SoC della serie Snapdragon 600 a supportare il 5G. È dotato di otto core della CPU Kryo 560 che funzionano fino a 1,7 GHz, in modo simile a quanto rilevato sul nuovo elenco di Geekbench.

OnePlus, almeno finora, non ha mai accennato a una variante di OnePlus Nord, ed è anche per questo che non possiamo dare per scontata l’effettiva presenza di una versione Lite del nuovo telefono. Inoltre, non è detto che questa variante di OnePlus Nord venga lanciata il 21 luglio, insieme alla versione “base”, e non è nemmeno da escludere l’ipotesi – anche se piuttosto remota, ndr – che possa trattarsi di un altro device.

OnePlus Nord, dal canto suo, arriverà proprio il 21 luglio con 12 GB di RAM e un processore Qualcomm Snapdragon 765, con frequenza a 1,8 GHz.

Fonte Gadgets360