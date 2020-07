OnePlus Nord, nuovi dettagli prima del lancio: le varianti di colore saranno due

OnePlus Nord sarà rilasciato in due varianti di colore e non avrà alcun grado di protezione IP. I nuovi dettagli sull’atteso telefono sono stati svelati dal co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, in un’intervista comparsa ieri sul web.

L’intervista a Carl Pei su OnePlus Nord e in generale sull’industria degli smartphone, pubblicata dal famoso YouTuber MKBHD, mostra quindi le opzioni di colore per il telefono in arrivo, oltre ad alcuni altri dettagli. La variante grey-ish (grigio chiaro, ndr) è stata rivelata nel video teaser recentemente condiviso dalla società: l’altra, invece, è una variante verde acqua. OnePlus Nord avrà inoltre dei bordi affusolati sul retro e uno schermo piatto.

Nel video, è possibile vedere chiaramente le doppie fotocamere anteriori e le quattro posteriori, insieme alla porta USB Type-C nella parte inferiore e la struttura degli altoparlanti. Durante l’intervista, Pei ha dichiarato che l’idea iniziale era di dotare OnePlus Nord con una diversa configurazione della fotocamera, ma la società ha poi deciso di adottare qualcosa che potesse riprendere un pò il design classico degli smartphone OnePlus: per questo la società cinese ha optato per il layout verticale della fotocamera per questo suo nuovo dispositivo, una scelta simile a quella fatta per OnePlus 8.

Pei ha anche rivelato che OnePlus Nord non avrà un rating IP ufficiale. Tuttavia, durante il processo di produzione, l’azienda si è assicurata che il dispositivo potesse resistere a 30 cm di profondità in acqua per 30 secondi.

Come noto, OnePlus Nord verrà ufficializzato il prossimo 21 luglio. Il nuovo smartphone dell’azienda con sede a Shenzhen è stato interessato da moltissime indiscrezioni nei mesi scorsi, ma solo negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza di alcune delle specifiche principali. OnePlus Nord sarà infatti equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato ad una GPU Adreno 620, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Fonte Gadgets360