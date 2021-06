OnePlus Nord CE 5G è ufficiale: Snapdragon 750G e display da 6,43”

Nelle scorse settimane si è parlato molto di OnePlus Nord CE 5G, il nuovo smartphone di fascia media del gigante di Shenzhen. Ora il telefono è finalmente ufficiale, con la garanzia di riuscire a portare “l’esperienza OnePlus di base ad un prezzo inferiore”: pertanto, l’obiettivo della società cinese con questo prodotto è quello di riuscire a garantire le migliori funzionalità OnePlus a cifre più basse.

Presentato ufficialmente ieri, OnePlus Nord CE 5G migliora l’hardware del modello precedente e viene fornito con la personalizzazione OxygenOS 11 che garantisce fluidità e velocità. Il nuovo dispositivo si presenta inoltre con un chipset migliore e una batteria più grande rispetto al normale OnePlus Nord, oltre al supporto 5G.

OnePlus Nord CE è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G, abbinato a tre opzioni di RAM (6/8/12 GB) e 128/256 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo chipset offre un aumento del 20% della CPU e del 10% della GPU (unità di elaborazione grafica) rispetto al suo predecessore, grazie alla CPU Kryo 570 e alla GPU Adreno 619. Inoltre, l’avanzato motore basato sull’intelligenza artificiale offre agli utenti un’esperienza fluida e intuitiva.

Passando al comparto foto, OnePlus Nord CE 5G sfoggia una tripla fotocamera posteriore, con una fotocamera principale da 64 megapixel con un’ampia apertura f/1,79 – in grado di catturare immagini nitide e ad alta risoluzione anche in condizioni di illuminazione intensa – e un obiettivo ultra grandangolare da 119 gradi. Sul davanti, il Nord CE 5G è dotato di un’altrettanto ottima fotocamera da 16 megapixel.

Non sorprende che il Nord CE 5G sia dotato di Nightscape, una funzione che assicura una migliore esperienza fotografica in condizioni di scarsa illuminazione, qualcosa che è possibile riscontrare in tutti i moderni telefoni OnePlus. Questa funzione specifica consente agli utenti di scattare fino a otto foto con esposizioni diverse e di “mixarle” per produrre foto più chiare e luminose.

Un altro importante punto di forza è lo straordinario display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. E poiché il telefono supporta HDR10+ vengono garantiti colori vividi per un’esperienza visiva coinvolgente e piacevole.

Come accennato in precedenza, OnePlus Nord CE 5G è dotato di una batteria da 4.500 mAh, più grande rispetto agli altri modelli, che presenta una tecnologia di ricarica Warp Charge 30T Plus migliorata. La batteria si caricherà alla stessa velocità del Nord originale, ovvero dallo 0 al 70% in appena mezz’ora.

Come prevedibile, OnePlus Nord CE 5G Nord CE viene preinstallato con OxygenOS 11, che offre miglioramenti significativi per delle funzionalità molto gettonate come la Dark Mode, la Zen Mode e il nuovo display sempre attivo (AOD). L’altra buona notizia è che anche OnePlus Nord CE 5G riceverà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il nuovo telefono della società cinese è disponibile in tre opzioni di colore: Charcoal Ink, Silver Ray e Blue Void. Quest’ultima colorazione presenta una finitura opaca resistente alle impronte digitali.

Il telefono sarà disponibile anche nel mercato italiano a partire dal 21 giugno, con i preordini che partiranno su OnePlus.com dal 12 giugno. Per quanto riguarda i prezzi, la versione di OnePlus Nord CE 5G con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costerà 300 euro, mentre la variante da 8 GB di RAM e 128 GB sarà disponibile per l’acquisto a 330 euro. Infine, il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo di partenza di 400 euro.

Fonte Phone Arena