OnePlus Nord CE 5G, il nuovo modello in arrivo il 10 giugno

Nella mattina di ieri, giovedì 27 maggio, OnePlus anticipava sui suoi canali social un imminente “evento di lancio estivo”. Qualche ora dopo ci ha pensato il CEO Pete Lau a fare chiarezza, spiegando nel dettaglio cosa bolle nel pentolone dell’azienda di Shenzhen e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi.

Pete Lau ha confermato alla testata TechRadar che l’evento del 10 giugno riguarderà il nuovo smartphone Nord CE 5G. “Nuovo” forse non è il termine ideale, dato che si tratta ovviamente di una versione di OnePlus Nord, il telefono lanciato dalla società cinese lo scorso anno con ottime caratteristiche ad un prezzo conveniente.

La dicitura CE nel nome dello smartphone sta per “Core Edition”, a dimostrazione ulteriore di come lo smartphone sia essenzialmente una versione rinnovata del Nord originale che incorpora “alcune caratteristiche classiche da top di gamma” per garantire un’esperienza veloce e fluida.

Lau spiega come OnePlus abbia praticamente ripreso il modello Nord originale con i suoi elementi principali, aggiungendo funzionalità extra con l’obiettivo di creare un ottimo telefono ad un prezzo ancora più conveniente.

OnePlus Nord venne venduto a 399 euro nei mercati europei, pertanto è lecito aspettarsi che il Nord CE 5G venga lanciato sul mercato ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 349 euro, o magari addirittura più basso (299 euro?). Se le indiscrezioni troveranno conferma, questo device sarà senz’altro uno dei migliori telefoni 5G di quella fascia di prezzo.

È importante sottolineare che OnePlus Nord CE 5G non sembra essere lo stesso telefono menzionato come OnePlus Nord 2. Pete Lau non lo ha confermato direttamente, ma secondo TechRadar si tratta di due prodotti diversi. Tuttavia, considerando che di recente la società di Shenzhen ha nominato per sbaglio il Nord 2 sul suo sito Web, non sembrano esserci troppi dubbi sul fatto che anche questo telefono sia effettivamente in cantiere.

Fonte OnePlus