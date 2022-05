OnePlus Nord 3 sta per arrivare: lancio ufficiale già a giugno?

Le indiscrezioni delle ultime settimane sembrano trovare conferma. OnePlus pare davvero pronta a lanciare un nuovo telefono, che fa parte della sua serie Nord di fascia media che ha già riscosso molti consensi tra i fan del gigante di Shenzhen (e non solo).

Stiamo parlando di OnePlus Nord 3, che è stato protagonista di molte voci negli ultimi tempi: ora, come riportato anche da Android Authority, sembra sia emersa la prova definitiva dell’esistenza del dispositivo.

Il tipster Mukul Sharma ha infatti individuato il moniker di OnePlus Nord 3 sul sito Web indiano dell’azienda. Nel riferimento non compare alcuna immagine del prodotto né tantomeno viene fatta menzione delle specifiche ufficiali, ma il “leak” suggerisce comunque che il telefono potrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo.

OnePlus Nord 3 succederà al Nord 2 come il principale smartphone di fascia media dell’azienda cinese per il 2022, anche se la società – stando ai piani – dovrebbe lanciare anche il telefono Nord 2T.

Secondo un recente report, OnePlus potrebbe già testare il Nord 3 in India: il telefono dovrebbe avere il nome in codice Meili e potrebbe debuttare a giugno o luglio.

Stando alle specifiche trapelate, il nuovo dispositivo di OnePlus potrebbe essere dotato di un chipset Mediatek Dimensity della serie 8000, un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una batteria da 4.500 mAh e una ricarica rapida che potrebbe essere a 80 W o addirittura a 150 W.

I fan di OnePlus non hanno potuto fare a meno di notare che questi requisiti rimandano direttamente ad un altro telefono dell’azienda, ovvero OnePlus 10R: pertanto, sembra molto alta la probabilità che il Nord 3 sia una versione più economica di OnePlus 10R, magari con qualcosa in meno dal punto di vista prestazionale e delle funzionalità.

OnePlus dovrebbe anche rivelare il presunto smartwatch Nord insieme al nuovo telefono. Il dispositivo indossabile dovrebbe rivolgersi ad acquirenti con un budget limitato che non possono sborsare cifre elevate per uno smartwatch premium. Il dispositivo è stato recentemente avvistato anche sul sito Web di OnePlus, proprio come il Nord 3.

Fonte Android Authority