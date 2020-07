OnePlus Nord, c’è la data: ufficiale il 21 luglio. L’evento sarà in realtà aumentata

Dopo il nome e il prezzo, si attendeva solo che la società di Shenzhen comunicasse la data di lancio ufficiale del suo nuovo prodotto. Ebbene, OnePlus non ha ancora confermato nulla, ma sembra ormai certo che OnePlus Nord verrà ufficializzato il prossimo 21 luglio.

Tutto merito di Ishan Agarwal, che ha pubblicato su Twitter alcuni screenshot di Amazon India che indicavano la data di lancio di OnePlus Nord, precisando anche che si tratterà di un evento in realtà aumentata. Chiaramente il tweet è stato rimosso poco dopo, ma è rimasto online per un tempo sufficiente per informare gli appassionati di OnePlus dell’arrivo ormai imminente del nuovo device.

Al momento i dettagli di questo evento AR non sono stati resi noti: molto probabilmente verranno condivisi nei giorni prossimi al lancio.

Finalmente la data, quindi, dopo altre informazioni ricevute in queste ultime settimane. Oltre al nome – è stato confermato OnePlus Nord dopo che tutti pensavano si chiamasse OnePlus Z, ndr – la società cinese ha anche rivelato che il nuovo prodotto sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Inoltre, almeno per il momento, OnePlus Nord sarà lanciato nei mercati europei e quello indiano, ma non negli USA, come rivelato dal co-fondatore dell’azienda asiatica, Carl Pei. Chiaramente si tratta solo di una decisione momentanea, e non è detto che le cose non cambino in futuro.

Un recente video teaser ha permesso di conoscere anche diversi dettagli che riguardano il design di OnePlus Nord. Il nuovo telefono del marchio di Shenzhen avrà più fotocamere sul retro, tutte allineate e posizionate nell’angolo in alto a sinistra. Davanti, OnePlus Nord sembra avere una doppia fotocamera. E’ lecito aspettarsi che OnePlus aumenti l’hype sul suo nuovo prodotto con l’avvicinarsi della data di lancio: mancano esattamente due settimane.

