OnePlus lancia l’hashtag #NewBeginnings: OnePlus Z/Nord ad un passo?

Finalmente le indiscrezioni riguardanti OnePlus Z/Nord cominciano a diventare più concrete. Il nuovo telefono della società con sede a Shenzhen è stato praticamente “svelato” dai co-fondatori di OnePlus, Pete Lau e Carl Pei.

Entrambi i dirigenti hanno pubblicato un teaser su Twitter insieme all’uso di un hashtag #NewBeginnings per annunciare l’arrivo del nuovo telefono “low-cost”. Tuttavia, Lau e Pei non hanno confermato la data di lancio del 10 luglio, trapelata in una serie di “leak” nelle ultime settimane, nè tantomeno le specifiche tecniche del nuovo dispositivo.

Il co-fondatore e CEO Pete Lau ha pubblicato un tweet con un logo OnePlus insieme alla seguente didascalia: “Chi è pronto per qualcosa di nuovo da @oneplus?”. Nel tweet si legge anche l’hashtag #NewBeginnings. Il tweet di Lau è stato ritwittato dal cofondatore di OnePlus, Carl Pei, che ha poi pubblicato un altro tweet sul suo profilo: “È tempo di scuotere di nuovo la barca”, sempre con l’hashtag #NewBeginnings.

I tweet pubblicati da Lau e Pei non nominano direttamente OnePlus Z/Nord, e non è detto che non possa trattarsi di altro. Tuttavia, gli esperti del settore sono praticamente certi che l’hashtag e il testo si riferiscano proprio al nuovo device, che avrà come peculiarità il prezzo basso.

Stando alle recenti voci, OnePlus Z/Nord dovrebbe avere quattro fotocamere sul retro, con un sensore primario da 64 megapixel. Inoltre, il nuovo telefono dell’azienda cinese dovrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765 e una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica da 30 W.

Lo smartphone è stato recentemente elencato sul sito TUV Rheinland con il numero di modello AC2003. C’è ancora qualche dubbio sul nome “definitivo”: anche su questo nessuna precisazione dal marchio cinese. È probabile che il nuovo telefono aiuti OnePlus a riconquistare quel segmento di mercato un pò trascurato negli ultimi tempi.

Fonte Gadgets360