I telefoni OnePlus non avranno più le McLaren Edition: la partnership è al capolinea

OnePlus è una di quelle aziende che ama proporre edizioni speciali dei suoi telefoni, come abbiamo visto negli ultimi anni. Edizioni speciali che hanno riscosso anche un certo consenso nella clientela, come nel caso di OnePlus 5T reso disponibile anche in versione Star Wars: The Last Jedi Edition, oppure OnePlus 6 disponibile in Marvel Avengers Edition.

Entrambi questi telefoni erano stati messi a disposizione in quantità limitate e solo in determinati mercati. La società ha ampliato la portata di queste edizioni speciali con il lancio della OnePlus 6T McLaren Edition. Questa variante non solo è stata realizzata con un nuovo e distinto CMF (colore-materiale-finitura), ma ha anche aumentato la RAM a 10 GB e introdotto la tecnologia di ricarica Warp Charge 30.

La McLaren Edition è tornata con OnePlus 7T Pro, anche in questo caso aumentando la RAM e optando per la CMF. Tuttavia, stando a quanto rivelato da alcuni siti, sembra che non vedremo più edizioni speciali targate McLaren nei prossimi smartphone dell’azienda con sede a Shenzhen.

Un utente della piattaforma Reddit si è infatti accorto che OnePlus non era più elencato come partner di Formula 1 per la McLaren per la stagione 2020. Un dettaglio che ha stuzzicato il celebre forum XDA, che ha voluto verificare se si trattasse di una “svista” o di una vera e propria interruzione della collaborazione.

L’indagine ha fatto emergere che OnePlus resta elencata tra i partner almeno fino al 29 marzo 2020, pertanto sembra che la società cinese sia stata eliminata nell’ultimo mese.

Cosa significa? E’ presto detto: al 99% non vedremo più telefoni OnePlus con varianti “McLaren Edition”, a cominciare da OnePlus 8T, il prossimo top di gamma della società del CEO Pete Lau. Tuttavia, non è detto che OnePlus non decida di realizzare ugualmente delle edizioni speciali di OnePlus 8T, magari basate su altri partner.

Fonte XDA