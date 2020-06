OnePlus Launcher 4.4.2, le scelte “smart” dell’azienda: tutte le migliorie

OnePlus ha lavorato per apportare alcune modifiche piuttosto importanti al suo Launcher. Come ricorderanno i lettori di OutOfBit, si tratta del launcher predefinito dell’azienda cinese, che viene implementato sui propri smartphone tramite OxygenOS.

Il Launcher di OnePlus risulta molto più integrato nel sistema rispetto ai lanciatori di terze parti che vengono solitamente installati dal Play Store. L’ultima evoluzione, che prende il nome di OnePlus Launcher 4.4.2, include una nuova interfaccia utente per lo switcher app insieme ad alcune funzionalità aggiuntive.

OnePlus Launcher 4.4.2 è in realtà in versione beta già dallo scorso mese di aprile. Il nuovo App Switcher, noto anche come “Recents”, rende le schede di anteprima delle app più piccole e più uniformi. Tuttavia, la modifica più grande introdotta dalla società con sede a Shenzhen è l’icona dell’app e la modalità di accesso al menu di overflow.

L’icona dell’app era precedentemente mostrata sopra la scheda insieme al nome dell’app e un’icona del menu a tre punti. Con l’introduzione di queste modifiche viene mostrato soltanto il nome dell’applicazione, con l’icona spostata in basso: l’utente può inoltre vedere anche le icone delle app utilizzate in precedenza, con una scorrevolezza che rende tutto molto più veloce. Per accedere al menu di overflow è sufficiente premere a lungo sulla scheda. Infine, il pulsante “X” è stato sostituito con un pulsante “Chiudi app”.

Inoltre va segnalata la nuova funzione di ricerca rapida. Per accedere alla Ricerca rapida basta tenere premuto mentre si scorre verso l’alto per accedere alla sezione delle app.

Infine, secondo quanto riportato dall’autorevole testata Android Police, OnePlus Launcher 4.4 aggiunge anche il supporto per l’avvio di app in finestre a forma libera. Per utilizzare la funzione è necessario abilitare le opzioni Sviluppatore sul telefono. Si tratta di novità molto importanti, che contribuiscono a rendere ancora migliore l’esperienza utente con gli smartphone OnePlus.

Fonte XDA