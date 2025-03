OnePlus lancia il power bank magnetico Slim: compatto e potente per i tuoi dispositivi

La tecnologia mobile è in continua evoluzione e OnePlus presenta il suo ultimo accessorio, il power bank magnetico Slim. Questo dispositivo promette di semplificare la ricarica portatile grazie a un design sottile e funzionalità avanzate. Con caratteristiche che garantiscono compatibilità e velocità nella ricarica, il power bank Slim rappresenta una soluzione pratica per gli utenti in movimento.

Design e dimensioni compatte

Il OnePlus Slim Magnetic Power Bank si distingue per le sue dimensioni contenute. Con uno spessore di soli 0.88 cm, una lunghezza di 9.6 cm e larghezza di 6.9 cm, il dispositivo si colloca tra i power bank più sottili sul mercato. Inoltre, il peso di soli 120 grammi lo rende estremamente leggero e facile da trasportare, perfetto per chi desidera avere sempre una fonte di energia a portata di mano senza il fastidio di un ingombro eccessivo. Secondo OnePlus, questi risultati sono stati raggiunti grazie all’uso di celle di batteria ad alta densità energetica e magneti N52M, uniti a una scocca in lega di alluminio che contribuisce a ridurre lo spessore e il peso complessivo.

Capacità di ricarica e compatibilità

Dotato di una batteria con capacità di 5000 mAh, il power bank offre diverse opzioni di ricarica. Supporta sia la ricarica tramite USB Type-C che la ricarica wireless, mostrando particolare compatibilità con gli iPhone grazie alla tecnologia MagSafe. Questo consente di caricare due dispositivi Apple contemporaneamente, con velocità di ricarica che arrivano fino a 7.5 W per gli iPhone e 10 W per i telefoni Android. Per quanto riguarda la ricarica cablata, la potenza massima è di 10 W, garantendo così una carica rapida ma contenuta. Anche se non raggiunge le velocità massime di alcuni concorrenti, queste caratteristiche rendono il power bank adatto per l’uso quotidiano.

Sicurezza e intelligenza nella gestione della temperatura

Un altro elemento che aumenta l’affidabilità del OnePlus Slim Magnetic Power Bank è il suo sistema di controllo della temperatura intelligente NTC. Questa tecnologia è progettata per prevenire il surriscaldamento della batteria durante il processo di ricarica, assicurando così un uso più sicuro e duraturo. Inoltre, il power bank è dotato di un indicatore a LED a quattro barre che fornisce informazioni chiare sullo stato della carica, consentendo agli utenti di monitorare facilmente l’energia residua.

Ideale per un uso in viaggio

Il design e le caratteristiche di questo power bank lo rendono perfetto per viaggiatori e pendolari. Il OnePlus Slim è conforme alle normative internazionali per il trasporto aereo, consentendo un facile imbarco su aerei e sistemi di trasporto ad alta velocità. Questo aspetto unito alla sua compattezza lo rende un compagno ideale durante i tuoi spostamenti quotidiani o in viaggio, assicurando che i tuoi dispositivi rimangano sempre carichi e pronti all’uso.

Offerte e disponibilità

Il OnePlus Slim Magnetic Power Bank sarà disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di OnePlus per il mercato statunitense, con un prezzo di vendita fissato a 70 dollari. Inoltre, la compagnia offre un’interessante promozione per tutti coloro che decidono di acquistare questo power bank insieme al suo smartphone di punta, il OnePlus 13, da marzo 25 ad aprile 30. I clienti che hanno già acquistato il OnePlus 13 riceveranno offerte esclusive per un eventuale acquisto del power bank tramite il sito ufficiale. Con queste proposte, OnePlus mira a migliorare l’esperienza degli utenti, combinando praticità con tecnologia avanzata.