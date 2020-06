OnePlus sta per introdurre una funzione per trovare più facilmente i “punti ricarica”

Come noto, Google ha appena lanciato la prima versione beta di Android 11 (la prossima versione del robottino verde, ndr) per dispositivi Pixel.

Tuttavia, il gigante di Mountain View non è l’unico, dato che anche altri importanti produttori come Vivo, iQOO e OnePlus hanno rilasciato il primo set di build beta per i loro top di gamma, e lo stesso faranno a breve OPPO, Xiaomi, POCO e Realme.

Queste build sono un buon mezzo per gli sviluppatori per testare le loro app sull’ultima versione di Android. Ma oltre a ciò, sono anche una buona fonte di informazioni che ci aiutano a capire quali funzionalità aspettarsi sui prossimi telefoni. Di recente il celebre forum XDA è riuscito ad individuare il nuovo colore “Ice Blue” di OnePlus 8, la funzione di ricarica Warp da 65 W e gli auricolari wireless OnePlus Pods nella build del software rilasciata dalla società cinese.

Proprio con le ultime informazioni è emerso che OnePlus è al lavoro su una funzione che consentirà agli utenti di trovare facilmente le “Charging Stations”, ovvero strutture adibite alla ricarica del proprio dispositivo.

Il membro senior di XDA “Some_Random_Username” ha scoperto nuove stringhe nell’app Impostazioni all’interno della Beta 1 di Android 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

La descrizione all’interno di queste stringhe indica che l’azienda di Shenzhen sta lavorando alla costruzione di una rete di Charging Stations, ovvero delle strutture fisiche con punti di presa e/o porte USB, per aiutare i propri utenti a ricaricare rapidamente i loro telefoni. Questi punti ricarica saranno dotati di BLE che consentirà di trasmettere il proprio identificatore ai dispositivi vicini (telefoni OnePlus in questo caso) e di individuare la loro posizione all’utente. Una volta giunti sul posto, gli utenti possono caricare il proprio dispositivo.

Al momento non c’è una data per il rilascio ufficiale di questa importante novità di OnePlus, anche se molti esperti del settore immaginano che verrà annunciato qualcosa insieme a OnePlus 8T. Installazioni simili esistono già in luoghi pubblici come aeroporti e centri commerciali: probabilmente la società cinese aggiungerà un pò di “farina del suo sacco”.

Fonte XDA