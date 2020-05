OnePlus annuncia Fortnite a 90FPS sui suoi smartphone grazie alla partnership con Epic Games

Grandi novità nel settore del gaming per OnePlus. La società del CEO Pete Lau ha infatti appena annunciato una partnership con Epic Games per personalizzare l’esperienza di gioco di Fortnite sugli smartphone OnePlus con display a 90Hz.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso produttore cinese di smartphone in un comunicato stampa, la serie OnePlus 8 sarà la prima ad ottenere Fortnite a 90FPS. Come sapranno già gli appassionati di gaming ed in particolar modo i fan di Fortnite, il gioco funziona a 60FPS su console come PlayStation 4 e Xbox One X. Inoltre, Fortnite sarà scaricabile tramite l’app Game Space su OnePlus 6 e anche su telefoni più recenti, anche se su questi dispositivi il titolo sarà ancora a 60FPS.

Pete Lau, fondatore e CEO dell’azienda con sede a Shenzhen, ha dichiarato che OnePlus ed Epic Games hanno creato “una delle migliori esperienze Fortnite di sempre su uno smartphone”.

“La serie OnePlus 8 offre un’esperienza di gioco Fortnite fluida e ad alto framerate, che nemmeno i sistemi di gioco per console dell’attuale generazione sono in grado di eguagliare”, ha poi aggiunto Pete Lau.

Xbox One X e PlayStation 4 attualmente eseguono il gioco a 60FPS, così come la maggior parte degli altri telefoni Android e iOS. Va comunque sottolineato che il confronto con le console lascia il tempo che trova, poiché il livello di dettaglio visivo e l’esperienza complessiva sono completamente diversi.

Ma cosa significa esattamente 90FPS? FPS o frame al secondo, in parole povere, è una misura della fluidità di un gioco. Un telefono con una frequenza di aggiornamento di 60Hz sarà in grado di fornire un massimo di 60FPS nei giochi. I telefoni con schermate di frequenza di aggiornamento più alte saranno in grado di giocare a FPS più alti se il gioco lo supporta: ciò significa che le animazioni saranno più fluide, lo scorrimento apparirà più veloce e il telefono risulterà complessivamente più reattivo.

Fonte Gadgets360