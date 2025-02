OnePlus e OPPO: Addio al caratteristico alert slider? Novità in arrivo per i telefoni Android

Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia che OnePlus e OPPO potrebbero decidere di eliminare il noto alert slider dai loro dispositivi mobili, una funzione che ha caratterizzato i modelli di punta di OnePlus negli ultimi dieci anni. Questa modifica, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento significativo nel design e nella funzionalità dei loro smartphone, suscitando interesse e preoccupazione tra gli utenti.

Un cambiamento storico per OnePlus

Da quando è stata lanciata la sua prima versione, OnePlus ha mantenuto l'alert slider come una delle firme distintive dei suoi smartphone. Ad oggi, l'OnePlus 13 continua a presentare questa funzione che permette di passare rapidamente tra diverse modalità di notifica, garantendo un accesso immediato alla gestione delle interruzioni. Anche OPPO ha adottato simili interruttori nei suoi telefoni di alta gamma più recenti, contribuendo alla crescita della sua popolarità.

Tuttavia, recenti rivelazioni del noto leaker Digital Chat Station su Weibo indicano che il gruppo Ouga, che comprende OnePlus e OPPO, sarebbe pronto a fare un passo indietro. La proposta è di sostituire l’alert slider con un pulsante hardware rimappabile, in grado di assumere funzioni diverse a seconda delle esigenze dell'utente.

Questo movimento, sebbene sorprendente, potrebbe rappresentare una mossa strategica per OnePlus e OPPO nel cercare di modernizzare i loro smartphone e allinearsi con tendenze più recenti, come quella incoraggiata da Apple con l’iPhone 15 e 16, in cui un pulsante personalizzabile ha preso il posto delle precedenti funzionalità fisiche.

Funzionalità avanzate con il pulsante personalizzabile

La sostituzione dell’alert slider con un pulsante personalizzabile potrebbe portare a significativi miglioramenti nella user experience. Diverse fonti suggeriscono che questa nuova feature potrebbe consentire di accedere rapidamente a diverse applicazioni, attivare funzioni di sistema come la torcia, e addirittura fungere da tasto per la fotocamera. Questo approccio potrebbe risultare più funzionale per gli utenti, specialmente per quelli abituati a un’interazione diretta e immediata con le app più utilizzate.

La possibilità di modificare le funzioni assegnate a questo pulsante offre anziché vincoli di utilizzo, una gamma di opzioni ed una flessibilità che potrebbe semplificare notevolmente l'interazione con il dispositivo. Ad esempio, la variazione del profilo audio potrebbe essere una funzione ben accolta, considerata l'importanza della gestione del suono in vari contesti, come durante riunioni o eventi sociali.

Prospettive future: il rimanente dell’alert slider

Nonostante le voci circa l’abbandono dell’alert slider, c’è anche una notizia positiva: l’OPPO Find N5 manterrà questo tradizionale interruttore, e dovrebbe debuttare come OnePlus Open 2 in alcuni mercati. Questo suggerisce che, almeno per il momento, i fan del brand potranno ancora godere dell’ottima usabilità offerta dall’alert slider, almeno su un modello.

La pressione per l'innovazione è forte nel settore smartphone, e l’eventuale adozione di un pulsante rimappabile potrebbe rappresentare un tentativo di OnePlus di rispondere a quelle richieste senza però sacrificare completamente le funzionalità che hanno reso i loro dispositivi così apprezzati nel corso degli anni.

La decisione finale resta da vedere, ma le interrogazioni degli utenti sull'eventuale addio dell’alert slider mettono in risalto quanto questo elemento sia stato importante nella cosiddetta "esperienza OnePlus". Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi su questo tema da parte dell'azienda e scoprire come evolverà il design dei suoi prossimi terminali.