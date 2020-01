OnePlus Concept One le immagini di un prototipo nero in pelle

Il OnePlus Concept One continua a far parlare di sè: non sappiamo ancora se questo dispositivo arriverà nel mercato o se questo sia solo un prototipo per lo studio e la progettazione di tecnologie che poi verranno applicate su dispositivi OnePlus futuri.

L’ultima volta che abbiamo parlato di questo dispositivo vi avevamo annunciato che sarebbe stato il primo smartphone dotato di un vetro elettrocromatico con filtro NDN che può diventare trasparente o opaco per svelare o nascondere le fotocamere posteriori. Un progetto che OnePlus aveva sviluppato in collaborazione con McLaren.

OnePlus Concept One: un prototipo tutto nero

In questi giorni, invece, la società ha condiviso le prime immagini di un prototipo di OnePlus Concept One tutto nero in pelle.

In un’intervista Kevin Tao, del team Concept One Industrial Design, ha condiviso due foto inedite del Concept One che, a differenza di quello visto a Las Vegas di colore arancione, è di colorazione nera e con la parte posteriore in pelle.

È la prima volta che OnePlus studia un design total black in pelle, ma afferma Kevin Tao che la pelle è in grado di aggiungere un tocco di qualità al dispositivo.



Questo design è stato studiato sempre in collaborazione con McLaren, utilizzando la stessa pelle che la casa automobilistica usa sulla 720s.

Tao ci ha comunque tenuto a comunicare che in futuro, se OnePlus dovesse sviluppare un design simile, esaminerebbe anche materiali alternativi più ecologici, più facili da pulire ma in grado di dare la stessa sensazione della pelle.

Il design della cover posteriore in pelle, quindi, sembra verrà studiato di più da OnePlus per poter essere applicato ad un futuro flagship, utilizzando però soluzioni più ecologiche.

Fonte 9to5google