OnePlus Buds ufficiali il 21 luglio: saranno i primi auricolari TWS dell’azienda cinese

La data c’è, e il nome pure. Le OnePlus Buds verranno lanciate ufficialmente il ​​21 luglio, e saranno i primi auricolari true wireless di OnePlus.

La scelta del 21 luglio non è affatto casuale, dato che nello stesso giorno l’azienda con sede a Shenzhen ha deciso di ufficializzare anche il suo nuovo smartphone OnePlus Nord. I primi auricolari true wireless dell’azienda del CEO Pete Lau arrivano dopo mesi di indiscrezioni: con le OnePlus Buds, la società cinese cercherà di essere protagonista anche in questo settore, che appare in rapida espansione.

Per ora non si sa molto sulle OnePlus Buds: oltre al nome e alla data di lancio non si conosce ancora nulla (o quasi) delle specifiche tecniche. Come ricorderanno i lettori di OutofBit, la società cinese ha lanciato i suoi primi auricolari wireless, gli OnePlus Bullets Wireless, nel 2018, seguiti dai Bullets Wireless 2 nel 2019.

Le immagini teaser delle OnePlus Buds, emerse di recente sul web, suggeriscono che gli auricolari true wireless potrebbero essere disponibili in una variante di colore nero. Seguendo il design, i nuovi auricolari della società con sede a Shenzhen potrebbero condividere alcuni aspetti con gli auricolari wireless Vivo TWS Neo true, lanciati di recente.

“I nostri utenti cercano esperienze eccezionali – afferma il CEO Pete Lau – L’elevata qualità del suono accoppiata con connettività fluida e senza interruzioni, faranno in modo che le OnePlus Buds siano le perfette compagne di vita di tutti i giorni”.

Non resta che attendere il 21 luglio per scoprire tutti i dettagli estetici e tecnici del nuovo prodotto di OnePlus, anche se già nei prossimi giorni dovrebbero spuntare online nuove indiscrezioni che ci aiuteranno a comprendere meglio cosa potremmo aspettarci. Come accennato, le OnePlus Buds verranno lanciate assieme a OnePlus Nord, uno smartphone di cui si parla ormai da mesi e che potrebbe arrivare sul mercato anche in una versione Lite.

Fonte Gadgets360