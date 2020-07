OnePlus Buds, l’azienda cinese ufficializza i suoi primi auricolari true wireless: tutti i dettagli

Non solo OnePlus Nord. Anche se tutti i riflettori erano (giustamente) puntati sulla presentazione ufficiale del nuovo telefono dell’azienda di Shenzhen, nella giornata di ieri OnePlus ha presentato anche un altro prodotto di grandissima qualità.

Stiamo parlando delle OnePlus Buds, i primi veri auricolari wireless dell’azienda cinese, lanciati proprio assieme a OnePlus Nord e in grado di competere con le tante cuffie true wireless presentate in queste ultime settimane dalle varie società che operano in questo settore. I nuovi auricolari saranno disponibili in tre varianti di colore, ovvero bianco, grigio e blu. Le OnePlus Buds saranno in vendita il 4 agosto su vari canali online e offline tra cui Amazon, Flipkart, oneplus.in, negozi offline OnePlus e punti vendita Croma e Reliance Digital.

Sebbene OnePlus sia nel segmento degli accessori audio da un po ‘di tempo, siamo di fronte alle prime cuffie true wireless dell’azienda. Gli auricolari hanno un orecchio esterno (metà in-ear) simile agli Apple AirPods, pur con un prezzo significativamente inferiore. La custodia di ricarica delle OnePlus Buds ha una porta USB di tipo C e presenta lo standard Warp Charge dell’azienda per una ricarica rapida.

Gli auricolari pesano solo 4,6 g, mentre la custodia di ricarica pesa 36 g. Le OnePlus Buds sono alimentate da driver dinamici da 13,4 mm e dispongono anche della tecnologia di eliminazione del rumore ambientale per garantire un miglioramento nella qualità delle chiamate vocali. C’è anche il supporto per Dolby Atmos e la resistenza all’acqua IPX4.

OnePlus afferma che la custodia può fornire fino a 10 ore di durata della batteria con soli 10 minuti di ricarica. La durata della batteria è di 30 ore per ciclo di ricarica, con un tempo di ascolto promesso fino a sette ore dagli auricolari, che sono inoltre dotati di controlli touch per la riproduzione, le chiamate e l’assistenza vocale.

Le OnePlus Buds funzioneranno ovviamente con qualsiasi dispositivo Bluetooth ma sono dotati di funzionalità aggiuntive se utilizzati con gli smartphone OnePlus, come ad esempio l’audio a bassissima latenza. Va detto subito che le OnePlus Buds hanno un prezzo decisamente più alto rispetto alle OnePlus Wireless Z, ma il timore che potessero costare più di 100 euro è stato scongiurato. La società asiatica ha infatti rivelato che le nuove cuffie true wireless verranno vendute a 89 euro nei mercati europei, Italia compresa.

Fonte Gadgets360