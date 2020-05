OnePlus al lavoro sui suoi primi auricolari true wireless: lancio ufficiale a luglio?

OnePlus sarebbe pronta a lanciare i suoi primi auricolari true wireless. Stiamo parlando degli auricolari TWS, che dovrebbero essere annunciati entro il mese di luglio.

La società cinese aveva ipotizzato di presentare i suoi auricolari true wireless assieme alla serie OnePlus 8 il mese scorso, ma alla fine OnePlus ha optato per scelte differenti. L’azienda con sede a Shenzhen ha infatti sfruttato quell’occasione per rivelare ufficialmente le Bullets Wireless Z come cuffie intrauricolari wireless a prezzi accessibili.

Ora però sembra proprio che OnePlus stia programmando il lancio degli auricolari true wireless, che stando a quanto emerso online dovrebbero competere con gli AirPods di Apple. Secondo quanto suggerito da alcune fonti, la società cinese potrebbe anche decidere di promuovere un evento a luglio dove verrebbe presentato anche il nuovo telefono OnePlus Z assieme agli auricolari true wireless. Come ricorderanno i lettori di OutofBit, OnePlus Z è di fatto OnePlus 8 Lite, che si pensava venisse annunciato come il “terzo telefono” della serie OnePlus 8.

A suggerire il lancio a luglio è il tipster Max J., che su Twitter ha pubblicato anche un’immagine che suggerisce il design degli auricolari, non troppo differenti dagli AirPods.

OnePlus non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sui suoi auricolari true wireless, ma è probabile che nelle prossime settimane verrà fuori qualche aspetto su questo nuovo prodotto.Sul web è già trapelato qualche dettaglio, ma si tratta ancora di voci senza alcuna concretezza.

OnePlus è entrato nel mondo dei dispositivi audio wireless lanciando le cuffie in-ear Bullets Wireless di prima generazione a maggio 2018. Esattamente un anno dopo la società con sede a Shenzhen ha ufficializzato le Bullets Wireless 2. Quest’anno è stata proposta una versione economica, le Bullets Wireless Z.

Dopo le tre cuffie in-ear, OnePlus sembra quindi pronta per “sbarcare” nel settore degli auricolari true wireless.

Fonte Gadgets360