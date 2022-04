OnePlus Ace debutta il 21 aprile (e arrivano altri due smartphone)

Dopo una lunga serie di voci e indiscrezioni, OnePlus Ace è stato finalmente ufficializzato dalla società con sede a Shenzhen. Proprio nelle scorse ore OnePlus ha infatti confermato che il telefono verrà lanciato in Cina giovedì 21 aprile.

Oltre alla data di uscita, OnePlus ha anche pubblicato un’immagine del nuovo telefono, dove si nota un design a doppia trama sul pannello posteriore: un lato è infatti caratterizzato da strisce, mentre l’altro si presenta con una finitura liscia.

Fatta eccezione per questo pannello posteriore, il telefono assomiglia molto al Realme GT Neo 3. Non a caso, OnePlus ha anche confermato che avrà specifiche simili a questo prodotto, tra cui la ricarica da 150 W e il chip MediaTek Dimensity 8100.

Come mai questo nome? La scelta di OnePlus arriva direttamente dai vecchi dispositivi della serie Ace di Oppo (i due brand si sono fusi poco meno di un anno fa): stando a quanto affermato dal marchio, la linea Ace (ebbene sì, ci saranno più telefoni OnePlus con marchio Ace in futuro) si concentrerà su design strutturati di fascia alta, una qualità molto affidabile e un alto livello prestazionale.

Ma le novità per OnePlus non sembrano finire qui. Come riportato anche da Android Authority, infatti, la società cinese ha anche programmato un lancio in India per il prossimo 28 aprile.

Nel comunicato stampa dell’azienda viene confermato che nel corso dell’evento verranno lanciati ufficialmente OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite. L’azienda ha anche rivelato che il 10R potrà contare sulla ricarica SuperVooc da 150 W di Oppo, che consentirà di ricaricare la batteria in soli 17 minuti. Il telefono avrà anche una variante base con ricarica da 80 W. Per quanto riguarda invece OnePlus Nord CE 2 Lite, lo smartphone sarà alimentato con una batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica da 33 W.

