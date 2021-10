Domani è il giorno di OnePlus 9RT: spicca la super ricarica rapida

I fan di OnePlus non vedono l’ora di sapere tutto sul nuovo telefono dell’azienda di Shenzhen. Parliamo ovviamente di OnePlus 9RT, una versione migliorata di OnePlus 9R che abbiamo visto in primavera: il nuovo prodotto verrà svelato ufficialmente nella giornata di domani, mercoledì 13 ottobre, e sarà disponibile il 19 ottobre.

In attesa dell’annuncio ufficiale, la società cinese ha provveduto a rivelare diversi aspetti chiave di questo device. Come emerso in alcuni poster promozionali, OnePlus 9RT arriverà con la ricarica rapida Warp Charge 65T: si tratta di un dettaglio molto importante che certifica come il telefono potrà godere di velocità di ricarica simili a quelle di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, anch’essi rilasciati all’inizio di quest’anno. Nei test effettuati da Phone Arena, entrambi i dispositivi riuscivano a caricarsi completamente in 30 minuti: un risultato di enorme livello, che li classificava tra i dispositivi con la ricarica più veloce fino ad oggi.

Oltre a ricaricarsi così rapidamente, OnePlus 9RT supporterà anche la RAM virtuale, consentendo agli utenti di poter sfruttare 7 GB di RAM aggiuntiva in assistenza degli 8 GB di RAM LPDDR5 fisica di cui il nuovo telefono può già disporre. Sul piano hardware sarà presente anche una piastra di raffreddamento molto grande che consentirà al telefono di godere di una buona dissipazione del calore, evitando così il surriscaldamento.

Tra le altre specifiche hardware di OnePlus 9RT troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888, una veloce memoria UFS 3.1, un display OLED con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una batteria da 4500mAh. Nella parte posteriore del dispositivo sono posizionate tre fotocamere, con il sensore Sony IMX755 ad equipaggiare la fotocamera principale. La variante internazionale può inoltre contare su OxygenOS 12 come personalizzazione. Al momento non sappiamo se OnePlus 9RT arriverà anche nel mercato italiano.

Fonte Phone Arena