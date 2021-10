OnePlus 9RT 5G sarà ufficiale il 13 ottobre: dettagli e prezzi

Già da qualche tempo sono cominciate a trapelare online delle indiscrezioni riguardanti OnePlus 9RT 5G. Il lancio del nuovo smartphone dell’azienda di Shenzhen era previsto per l’arrivo dell’autunno: pare proprio che la voce abbia trovato conferma.

Il nuovo telefono verrà annunciato ufficialmente il prossimo 13 ottobre, come riportato sulla piattaforma social Weibo. Il fatto che OnePlus non abbia scelto canali come Twitter o Instagram per svelare l’evento di presentazione di questo nuovo device fa presupporre che il prodotto verrà lanciato in Cina e forse in alcuni mercati asiatici, almeno in un primo momento.

In attesa di sapere se OnePlus è intenzionata a lanciare questo nuovo smartphone anche da queste parti, due leaker hanno appena pubblicato una serie di nuovi rendering di alta qualità che riguardano proprio OnePlus 9RT 5G.

Il primo dettaglio che salta all’occhio è senza dubbio la tripla fotocamera posteriore, con due sensori di imaging più grandi e un obiettivo più piccolo sulla parte inferiore. I render suggeriscono che OnePlus 9RT avrà la fotocamera secondaria da 50 MP che abbiamo visto su OnePlus 9 come suo sparatutto principale, accompagnato da un sensore secondario da 16 MP e un terzo obiettivo da 2 MP.

Ma la “chicca” di OnePlus 9RT 5G sarà l’hardware. Si tratta ancora di una voce, ma pare sempre più probabile che il nuovo smartphone dell’azienda cinese arrivi con l’eccellente chip Snapdragon 888 e non con il processore Snapdragon 870 che alimenta OnePlus 9R e che si pensava potesse essere presente anche su questo prodotto.

Come rivelano tutti i nuovi rendering, il display da 6,55 pollici rimarrà piatto e con un “foro” posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Lo schermo sarà quasi certamente caratterizzato da cornici sottili e da una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La scheda tecnica si completa con una buona batteria da 4.500 mAh, un incredibile supporto di ricarica da 65 W, 8 GB di RAM e 128 giga di spazio di archiviazione interno: tutti dettagli che lasciano pensare come OnePlus 9RT possa davvero competere per il titolo di miglior telefono 5G economico del 2021.

A proposito di prezzi, secondo il leaker Arsenal Jun la versione da 8/128 GB di OnePlus 9RT 5G potrebbe costare circa 392 euro (2.999 yuan), mentre quella con 8/256 GB verrebbe venduta a 431 euro (3.299 yuan): infine, la variante con 12/256 GB costerebbe circa 471 euro.

Fonte Phone Arena